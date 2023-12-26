İletişim Başkanlığı 13 sözleşmeli personel alacak

İletişim Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

(İletişim Personeli)

I- GENEL AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde,

Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;

İletişim faaliyetlerinde tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi, tercüme alanlarında ve özellikle simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İngilizce (2) ve Rusça (1) dillerinde İletişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek amacıyla aşağıda belirtilen niteliklere haiz toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

(1) İletişim Personeli Pozisyonu (3 Adet) İçin Aranan Şartlar:

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(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

(b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

(c) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

(ç) Adaylar en fazla bir pozisyoniçin başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(d) Adaylar İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan İletişim Personeli ve Mütercim Tercüman alımı ilanlarından sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(e) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

III- BAŞVURU İŞLEMLERİ

(1) Adaylar başvurularını 10-25 Ocak 2024 tarihleri arasındahttps://basvuru.iletisim.gov.tradresinden yapabileceklerdir. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınav İletişim Başkanlığında (Kızılırmak Mahallesi Mevlana Bulvarı No:144 Çankaya/ANKARA) gerçekleştirilecek olup sınav tarihi ve saati başvuruların tamamlanmasından sonra gerekli incelemelerin yapılmasını müteakiben Başkanlığımız resmi web sayfasında ilan edilecektir.

(2) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

(3) Adayların sınav başvurusu esnasında beyan etmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Mezuniyet belgesi

b) KPSS puanı ve belgesi (Sadece İngilizce diline başvuranlar için)

c) Yabancı dil puanı ve belgesi

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

e) Adli sicil kaydı

f) Kimlik belgesi (ön ve arka yüzü)/Pasaport

Başvuru sırasında yüklenecek tüm belgeler pdf. ya da jpeg. formatında yüklenmelidir.

(4) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini veya sınav başvuru kriterleri ile ilgili diğer belgelerini başvuru sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

(5) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 06/04/2021 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 24/10/2023 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır. Yabancı dil belgesinin sınava müracaatların bitiş tarihi itibarı ile son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

(6) Yabancı uyruklular için;

a) Pasaportunun fotokopisi ile işlem görmüş sayfalarının fotokopilerini,

b) Kimlik kartı örneğini (Arkalı önlü fotokopisi tek dosya olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

(7) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

(8) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

(9) Başvuru sahiplerinin sınav öncesi ve işe alım sırasında yapılacak kontrollerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde başvurusu iptal edilmiş sayılır ve başvuru sahibi sınavlarda başarılı olsa dahi bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bu şekilde yapılan başvurularda ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatma hakkını İletişim Başkanlığı saklı tutar.

(10) Başkanlık zorunlu hallerde başvuru/sınav takviminde ve ilan detaylarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

IV- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI

(1) "Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben:

(a) İngilizce dili için başvuran adaylar aldıkları KPSS puanına göre,

(b) Rusça dili için başvuran adaylar ise yabancı dil puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacaktır. Sıralama sonucunda her bir bölüm için belirlenen pozisyon sayısının "10 (on)" katı kadar aday Başkanlıkça yapılacak olan "yazılı yarışma" sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da "yazılı yarışma" sınavına alınacaktır.

Yazılı Sınav üç bölümden oluşmaktadır:

. Türkçeden Yabancı Dile Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla iletişim, basın-yayın, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin çevirisi yaptırılacaktır (1 saat).

. Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla iletişim, basın-yayın, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin çevirisi yaptırılacaktır (1 saat).

. Kompozisyon Sınavı: Mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla güncel gelişmeler veya Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak verilecek bir konu başlığı çerçevesinde ilgili yabancı dilde kompozisyon yazdırılacaktır (1 saat).

(2) Başkanlığımız tarafından yapılacak olan ve üç bölümden oluşan yazılı sınavın her bir oturumundan 100 puan üzerinden 80 (seksen) puan alarak başarılı olan adaylardan ortalama puan sırası esas alınmak suretiyle her bir bölümde ilana çıkılan pozisyon adedinin 4 (dört) katına kadar aday sözlü (mülakat) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Sözlü (Mülakat) Sınavı iki bölümden oluşmaktadır:

. Simultane Çeviri Sınavı: Adaylar yabancı dili konuşabilme, anlama ve kavrama yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla sözlü dil sınavına alınacaktır. Adaylardan sözlü olarak bir metni Türkçeye, bir diğer metni hedef dile ardıl ve simultane şekilde çevirmesi istenecektir.

. Alan Bilgisi ve Genel Değerlendirme Sınavı: Genel kültür ve genel yeteneği, bir konuyu kavrayıp özetlemeyi, muhakeme gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, kendini ifade etme yeteneğini, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır.

(3) Sözlü sınavdan 80 (seksen) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS/yabancı dil puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce olana, yaşça büyük olana, KPSS/yabancı dil puanı yeni olana öncelik verilecektir.

(4) Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, ayrıca sözlü (mülakat) sınav sonucunda başarılı olanlardan, ilgili alanlarda Başkanlıkça gerekli görülen miktarda yedek belirlenecektir.

(5) Yazılı ve sözlü (mülakat) sınav sonucunda herhangi bir dilden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan pozisyon Başkanlıkça uygun görülecek diğer dillerden karşılanacaktır.

(6) Yazılı ve sözlü (mülakat) sınav sonuçları ile bu sınavlara ilişkin tüm bildirimler https://www.iletisim.gov.trweb adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

(1) Yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler Başkanlığımız https://www.iletisim.gov.trresmi web sayfasında yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

(2) Sözlü (mülakat) sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde istenecek olan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(3) Yabancı uyruklular 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun" gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

(4) 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucuna göre (sonucun olumlu olması halinde) adayların ataması yapılacaktır.

(5) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

(6) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(7) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı esaslara göre atanacaktır.

(8) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

VI- BİLGİ ALMA VE DİĞER HUSUSLAR

(1) Bu duyuruda yer almayan hususlar ile ilgili olarak "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" ve "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın hükümleri uygulanacaktır.

(2) Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Başkanlığın https://www.iletisim.gov.trresmi web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 590 24 71/24 82/28 08/21 67

Sınavla İlgili Sorular İçin Mail Adresi: [email protected]

Adres: İletişim Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Mevlana Bulvarı No:144 Çankaya / ANKARA

İletişim Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı (Mütercim-Tercüman)

I- GENEL AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde,

Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;

İletişim faaliyetlerinde, tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve özellikle tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İngilizce (4), Fransızca (1), İspanyolca (1), Arapça (1), Bulgarca (1), Ermenice (1), İbranice (1) dillerinde toplam 10 (on) adet Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek amacıyla aşağıda belirtilen niteliklere haiz sözleşmeli personel alınacaktır.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Mütercim-Tercüman pozisyonu (10 adet) için aranan şartlar:

* Yabancı dil belgesinin sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

(b) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

(c) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını doldurmamış olmak,

(ç) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(d) Adaylar İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan İletişim Personeli ve Mütercim Tercüman alımı ilanlarından sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(e) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

III- BAŞVURU İŞLEMLERİ

(1) Adaylar başvurularını 10-25 Ocak 2024 tarihleri arasındahttps://basvuru.iletisim.gov.tradresinden yapabileceklerdir. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul -3 -

edilmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınav İletişim Başkanlığında (Kızılırmak Mahallesi Mevlana Bulvarı No:144 Çankaya/ANKARA) gerçekleştirilecek olup sınav tarihi ve saati başvuruların tamamlanmasından sonra gerekli incelemelerin yapılmasını müteakiben Başkanlığımız resmi web sayfasında ilan edilecektir.

(2) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

(3) Adayların sınav başvurusu esnasında beyan etmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Mezuniyet belgesi

b) KPSS puanı ve belgesi (Sadece İngilizce diline başvuranlar için)

c) Yabancı dil puanı ve belgesi

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

e) Adli sicil kaydı

f) Kimlik belgesi (ön ve arka yüzü) /Pasaport

Başvuru sırasında yüklenecek tüm belgeler pdf. ya da jpeg. formatında yüklenmelidir.

(4) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini veya sınav başvuru kriterleri ile ilgili diğer belgelerini başvuru sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

(5) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 06/04/2021 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 24/10/2023 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır. Yabancı dil belgesinin sınava müracaatların bitiş tarihi itibarı ile son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

(6) Yabancı uyruklular için;

a) Pasaportunun fotokopisi ile işlem görmüş sayfalarının fotokopilerini,

b) Kimlik kartı örneğini (Arkalı önlü fotokopisi tek dosya olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

(7) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

(8) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

(9) Başvuru sahiplerinin sınav öncesi ve işe alım sırasında yapılacak kontrollerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde başvurusu iptal edilmiş sayılır ve başvuru sahibi sınavlarda başarılı olsa dahi bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bu şekilde yapılan başvurularda ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatma hakkını İletişim Başkanlığı saklı tutar.

(10) Başkanlık zorunlu hallerde başvuru/sınav takviminde ve ilan detaylarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

IV- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI

(1) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben:

a) İngilizce ve Fransızca dilleri için başvuran adaylar aldıkları KPSS puanına göre,

b) İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Ermenice dilleri için başvuran adaylar ise yabancı dil puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacaktır. Sıralama sonucunda her bir bölüm için belirlenen pozisyon sayısının "10 (on)" katı kadar aday Başkanlıkça yapılacak olan "yazılı yarışma" sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da "yazılı yarışma" sınavına alınacaktır.

c) İbranice dili için ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar Başkanlıkça yapılacak olan değerlendirme sonucunda yazılı yarışma sınavına davet edilecektir.

Yazılı Sınav üç bölümden oluşmaktadır:

. Türkçeden Yabancı Dile Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla iletişim, basın-yayın, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin çevirisi yaptırılacaktır (1 saat).

. Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla iletişim, basın-yayın, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin çevirisi yaptırılacaktır (1 saat).

. Kompozisyon Sınavı: Mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla güncel gelişmeler veya Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak verilecek bir konu başlığı çerçevesinde ilgili yabancı dilde kompozisyon yazdırılacaktır (1 saat).

(2) Başkanlığımız tarafından yapılacak olan ve üç bölümden oluşan yazılı sınavın her bir oturumundan 70 (yetmiş) puan alarak başarılı olan adaylardan ortalama puan sırası esas alınmak suretiyle her bir bölümde ilana çıkılan pozisyon adedinin 4 (dört) katına kadar aday sözlü (mülakat) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Sözlü (Mülakat) Sınavı:

. Yazılı ve sözlü ifade yeteneğini, teknik olarak yeterli kelime bilgisi ve çeviri becerisini, ilgili dilde ve Türkçede genel kültür ve genel yeteneğini, bir konuyu kavrayıp özetlemeyi, muhakeme gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır.

(3) Sözlü sınavdan (70) yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS/yabancı dil puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce olana, yaşça büyük olana, KPSS/yabancı dil puanı yeni olana öncelik verilecektir.

(4) Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar asıl olacak, ayrıca sözlü (mülakat) sınav sonucunda başarılı olanlardan, ilgili alanlarda Başkanlıkça gerekli görülen miktarda yedek belirlenecektir.

(5) Yazılı ve sözlü (mülakat) sınav sonucunda herhangi bir dilden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan pozisyon Başkanlıkça uygun görülecek diğer dillerden karşılanacaktır.

(6) Yazılı ve sözlü (mülakat) sınav sonuçları ile bu sınavlara ilişkin tüm bildirimler https://www.iletisim.gov.trweb adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

(1) Yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler Başkanlığımız https://www.iletisim.gov.trweb sayfasında yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

(2) Sözlü (mülakat) sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde istenecek olan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesine müteakip 15 (on beş) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.

(3) Yabancı uyruklular 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun" gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

(4) 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucuna göre (sonucun olumlu olması halinde) adayların ataması yapılacaktır.

(5) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

(6) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(7) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

(8) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

VI- BİLGİ ALMA VE DİĞER HUSUSLAR

(1) Bu duyuruda yer almayan hususlar ile ilgili olarak "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" ve "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın hükümleri uygulanacaktır.

(2) Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Başkanlığın https://www.iletisim.gov.trweb sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 590 24 71/24 82/28 08/21 67

Sınavla İlgili Sorular İçin Mail Adresi: [email protected]

Adres: İletişim Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Mevlana Bulvarı No:144 Çankaya / ANKARA

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