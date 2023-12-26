Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 35 sözleşmeli personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin (b) ve (e) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemizin Rektörlüğüne bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 35 (otuzbeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR İLE ÖNEMLİ HUSUSLAR

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşıyor olmak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

(2) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, ruh veya akıl hastalığı bulunmamak.

(3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

(4) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

(5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

(6) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunlan için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanına. Önlisans mezunlan için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına. Ortaöğretim mezunlan için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak ve tüm puan gnıplanndan en az 50 puan almış olmak.

(7) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut enelemiş olmak,

(8) "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucuna göre işlem yürütülecektir. Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu olmak.

(9) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne aykın dunımu tespit edilenler Sözleşme İmzalamaya hak kazansalar dahi kendileri ile Sözleşme yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

(10) Adayların başvurulacak unvanın aranan nitelikleri ile genel ve özel şart olarak belirtilen şartlan birlikte taşıyor olması gerekmektedir; eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

(II) Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır.

(12) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve başvuracakları Unvanın karşısındaki başvuru şartlan arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ilan başvuru tarihinin son günü veya son günü öncesinde sahip olmaları gerekmektedir.

(13) İlanda aranan "Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak" şartını sağlamak için 10 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak; "Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak" şartını sağlamak için 10 Ocak 1984 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak gerekir.

(14) Unvan şartlarında tecrübe isteniyorsa; tecrübe için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.

(15) Adaylar Kuruntumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında: Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

(16) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup kendileri ile sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

(17) İdare, ihtiyaca binaen İl ve İlçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

(18) İdare, ihtiyaca binaen gerekli durumlarda nöbet ve vardiya sistemi uygulayabilir.

(19) Üniversitemizde normal mesai saatleri 08.00-17.00 olup vardiyalı çalıştırılacak personel için mesai saatleri 24 saat esaslı ve dönüşümlü çalışma şeklinde uygulanmaktadır. Adayların Sözleşme imzalamaya hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içerisinde ders sebebiyle görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmeyeceğinden herhangi bir kurumda örgün öğrenim öğrencisi olan adayların başvuru yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

(20) Üniversitenin Bolu ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma ve il dışına naklen tayini mümkün değildir.

(21) İstihdama hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlararası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

(22) Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

(23) Yerleştirme sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başan puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından işe başlama daveti tebliği yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

(24) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında, ilanı iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

(25) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi;

İlan Yayım Tarihi: 26 Aralık 2023

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26 Aralık 2023

Son Başvuru Tarihi : 10 Ocak 2024 (Mesai Bitimi)

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 22 Ocak 2024

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.ibu.edu.tr

(1) Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

(2) Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

Başvuru Sekli, Adresi ve İletişim Bilgileri;

(1) Adaylar "Sözleşmeli Personel Başvuru Formu"nu (Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi "http://www.ibu.edu.tr" web adresinden temin edilecek) bilgisayar ortamında veya okunaklı yazı ile doldurup ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Başvurular şahsen "Bolu .Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Personel Daire Başkanlığı. Gölköy Kampüsü Merkez / BOLU" adresine yapılacaktır.

(3) Adaylar sadece tek bir unvan için ilan kodu belirterek başvuru yapacaktır. Birden fazla unvan ve ilan kodu ile başvuru yapıldığı takdirde adayın bütün başvurulan geçersiz sayılacaktır.

(4) Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (374) 254 10 00 'dan - Dahili: 2318,2320,2321,2351 ve 2352 telefon numaralarından yardım alabilecektir.

(5) Başvurular şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup bu tür başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

(6) Posta yolu ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

(7) Başvuru Formuna eklenen belgeler fotokopi olması nedeniyle evrak iadesi yapılmayacaktır. Sözleşme yapmaya hak kazanılması durumunda Başvuru formuna eklenen belgelerin asıllannın teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

(1) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında veya okunaklı yazı ile doldurulmuş. Fotoğraflı ve imzalı).

(2) Diploma veya mezun belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

(3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya e-Devletten alınan karekodlu "Nüftıs Kayıt örneği"

(4) KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi.

(5) 1 adet Fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş ve Sözleşmeli Personel Başvuru Formu'na yapıştırılmış)

(6) Başvurulan unvan için ayrıca istenilen belgelerin (sertifika vb) fotokopisi.

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KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

(1) 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10'uncu maddesindeki şartlan taşımak.

(2) Hafta sonları dahil vardiyalı çalışmaya, iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.

(3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli bulunmamak.

(4) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

(5) İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

(6) Askerliğini yapmış olmak.

(7) En az 170 cm boyunda olmak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15'ten fazla, 13'ten az olmaması. (Örneğin; 70+15= 85'ten fazla, 70-13= 57'den az olmaması gerekmektedir.)

(8) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmadığının belirtildiği ve Boyu ile Kilosunu gösterir Sağlık Kuruluşu (Sağlık Ocağı. Aile Hekimi vb.) onaylı belgenin başvuru formu ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.

(9) Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ihtiyaca binaen Üniversitemize bağlı il merkezi ve ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik Birimine bağlı olarak görevlendirilecektir.

DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

(I) Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Sözleşme imzalamaya hak kazanmaları halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri gerekir.)

(2) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.

(3) Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı birimlerinde temizlik (sınıf, ofis, toplantı salonu, laboratuvar. ortak alan, tuvalet, park, bahçe, yol. kaldırım ve çevrenin temizliği), dış alan çevre bakımı (çiçek dikimi, ağaç dikimi çalı ve otların budanması, bahçelerin ve yeşil alanların bakımı, çimlerin biçilmesi, sulanması), yük taşıma (masa. sıra, dolap, büro malzemesi, kırtasiye, demirbaş), yük indirme ve bindirme ile idarenin vereceği diğer görevlerde çalıştırılacaktır.

(4) Sözleşme yapılan adaylar Üniversite yönetiminin belirleyeceği görev yerinde ve ihtiyaç halinde vardiyalı olarak çalışmak zorundadır.

(5) Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi ve ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Temizlik Birimine bağlı olarak görevlendirilecektir.

İLAN EDİLEN UNVANLARA AİT GENEL GÖREV TANI MLAR1

BÜRO PERSONELİ: Sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Genel İdari Hizmetler sınıfı kapsamına giren görevlerin yürütülmesinde çalıştırılacaktır.

DESTEK PERSONELİ: Yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Yardımcı Hizmetler sınıfı kapsamına giren "Hizmetli" kadrosuna ait görevlerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ: Sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Genel İdari Hizmetler sınıfı kapsamına giren "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" kadrosuna ait görevlerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

SAĞLIK TEKNİKERİ: Sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Sağlık Hizmetler sınıfı kapsamına giren "Sağlık Teknikeri" kadrosuna ait görevlerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

TEKNİKER: Sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Teknik Hizmetler sınıfı kapsamına giren "Tekniker" kadrosuna ait görevlerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

TEKNİSYEN: Sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Teknik Hizmetler sınıfı kapsamına giren "Teknisyen" kadrosuna ait görevlerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

SPOR UZMANI: Cankurtaran görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek için çalıştırılacaktır.

PROGRAMCI: Sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Teknik Hizmetler sınıfı kapsamına giren "Programcı" kadrosuna ait görevlerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

(I) Başvurulan pozisyonlardan Büro Personeli, Destek Personeli, Konuna ve Güvenlik Görevlisi, Sağlık Teknikeri, Tekniker ve Teknisyen unvanları için değerlendirme 2022 KPSS (B) gnıbu puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü içinde "http://www.ibu.edu.tr" web adresinden sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman ilan edilecektir.

(2) Her kadro için 10 (on) yedek aday belirlenecek olup asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine Sözleşme İmzalamaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir.

(3) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan "Spor Uzmanı" ve "Programcı" unvanı için istenilen şartları taşıyanların 2022 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dahil) yazıh ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi "http://www.ibu.edu.tr" adresinde yayınlanacaktır.

(4) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

(5) Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde sırasıyla diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi önce olan ve bunların da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan tercih edilecektir.

(6) KPSS'dc yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli unvana yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup unvan için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(7) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler "http://www. ibu.edu.tr" web adresinden ilan edilecek olup takip edilmesi gerekmektedir,

(8) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

(9) Adaylarla Sözleşme İmzalamaya hak kazanmaları halinde Hizmet Sözleşmesi yapılacak olup Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

(10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslann Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir.

SINAV KONULARI. YERİ VE TARİHİ

"Spor Uzmanı" ve "Programcı" Unvanı için Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamah sınav tarihi ve yeri başvuru bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde "http://www.ibu.edu.tr" web adresinden ilan edilecektir.

Yazılı ve sözlü/uygulamah sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar "http://www.ibu.edu.tr" adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

"Spor Uzmanı" ve "Programcı" Unvanı için Yazılı ve sözlü/uygulamah sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamah sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözleşme İmzalamaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamah sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup kontenjan sayısının 10 (on) katma kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananların Sözleşme İmzalamak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Sözleşme yapılacak adayların isimleri, işe başlamalan için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler "http://www.ibu.edu.tr" adresinde yayınlanacak olup İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

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