Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI (2023-4)

A> ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şanları, ilanda belinden diğer şanları ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile İspatta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

İLAN TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi

25 Aralık 2023 Pazartesi

Başvuru Başlangıç Tarihi

25 Aralık 2023 Pazartesi (Saat 08:30)

Başvuru Bitiş Tarihi

08 Ocak 2024 Pazartesi (Mesai bitimi Saat 17:30)

İnternet Başvuru Adresi

https://ik.isparta.cdu.tr

Adaylar başvurularını, ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17;30'a kadar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Adayların çevrimiçi (online) başvuruyu tamamladıktan sonra sistem tarafından oluşturulan Başvuru Formu çıktı alınıp imzalandıktan sonra. Profesör ve Doçent adayları 1 adet CD/DVD/USB, Doktor Öğretim Üyesi adayları I adet CD/DVD/USB'yi aşağıdaki tabloda belirtilen birim adresine başvuru süresi içerisinde şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak olup, başvuru formunu teslim etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine c-dcvlct şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçtikten sonra aşağıda yer alan belgelen ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıklandığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvurulan kabul edilmeyecektir.

Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar. Bu adayların tespiti halinde atamaları yapılmayacaktır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir

YÜklçnçççk Bçlgçlçr:

I- Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu (http7/persdb İsparta edu tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)

2- Profesör / Doçent / Doktor öğretim Üyesi Atanma Beyan Formu (Doldurulmuş, Puanlanmış olarak) (http.//persdb. ispaita.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden)

3- Yayın Dosyası (http.Z/persdb.İsparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden "Yayın Dosyası Tanzim Sıralamasına göre düzenlenecektir) (RAR uzantılı dosya halinde en fazla 300 MB olacak şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir)

4- Yayın Listesi

5- Lisans, Yüksek Lisans. Doktora, Doçentlik Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır) (E-devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

6- Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname (http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Dokuman Arşivi bölümünden)

7- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

S- Nüfus Cüzdanı

9- Hizmet Belgesi (açıktan atanacak adaylar hariç) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya E-devIcttcn alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dokumu)

10- Askerlik Belgesi (E-devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

11- Adli Sicil Kaydı (E-devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir)

12- Sağlık Raporu (açıktan atanacak adaylar için)

13- Mecburi Hizmet Yükümlülüğü beyan dilekçesi/belgesi (yükümlülüğü bulunan adaylar için)

Adaylar Üniversitemizin https://ik.isparta.edu.tr çevrimiçi (online) başvuru sistemine ve CD/DVD/USB'ye yayın dosyasını yüklerken; yapmış olduğu makale ve akademik yayınların tam metinlerini yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tanı ve eksiksiz doldurulduğunda "Başvuru Yap" butonuna tıkladıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

. Gerçeğe aykırı belge yükleyenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamalar iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

. Başvuru sırasında yüklenecek belgeler PDF formatında olmalıdır.

. %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

B-) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim eleman lan alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Devlet yükseköğretim kunımlannın araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanana yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4')ük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

6) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

7) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

MUAFİYET (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatla yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

İLAN TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi

25 Aralık 2023 Pazartesi

Başvuru Başlangıç Tarihi

25 Aralık 2023 Pazartesi (Saat 08:30)

Başvuru Bitiş Tarihi

08 Ocak 2024 Pazartesi (Mesai bitimi Saat 17:30)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

11 Ocak 2024 Perşembe

Giriş Sınavı Tarihi

15 Ocak 2024 Pazartesi

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

17 Ocak 2024 Çarşamba

tntenıcı Başvuru Adresi

https://ik.isparta.edu.tr

Adaylar başvurularını, ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17:30'a kadar Üniversitemiz https://ik.ispartn.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Şahsen vcva posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.cdu.tr adresine e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilam seçtikten sonra aşağıda yer alan belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yüklenecek Belgeler:

I- ALES Sonuç Belgesi. (ÖSYM'nin wcb sayfasından Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunan kare kodlu belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl gcçcrlidir.

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) (e-Devletten alman karekod içeren belgelet ön ve nihai değeılendiıme aşamalarında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri aslı var ise aslı laranaıak sisteme yüklenmelidir. Aslı gibidir belgelerin ise onaylanmış hali taranarak yüklenmelidir.) e-Devletten alman karekod içeren belgenin/belgelerin ilanımızın yayımlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasında tanzim edilmiş güncel halının alınmış olması gerekmektedir. Sisteme yüklenen karekod ve barkod içeren belgelerin ön değerlendirme süresi içerisinde doğrulaması yapılamayan belgeler geçersiz sayılacaktır, değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Lisans Transkripti (onaylı) (Mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü hali taranarak sisteme yüklenmelidir. Kare kodlu transkriptler kabul edilecektir).

4- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlanda belirtilen özel şarta göre) (öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için).

5- Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).

6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) (Araştırma Görevlisi ve öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuru yapacak adaylar için).

7- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanma hakkına sahip olduklarını gösterir belgeler sisteme yüklenmelidir.

Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda "Başvuru Yap" butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

Gerçeğe aykırı belge yükleyenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru esnasında yüklenecek belgeler PDF formatında olmalıdır.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

I- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması duıumunda adaylar değeıl endin neye alınamayacaktır. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (http://www.isparta.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4* İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.

5- www.turkiye.gov.tr İnternet adresinden alınan kare kodlu mezun belgeleri ile başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kunımlannca sorgulanarak ön ve nihai değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

6-Adaylar ilan metnindeki şartlara ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden önce (Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte) sahip olması gerekmektedir. İlanın yayımlandığı tarihten sonra edinilen belge ile başvuru yapılması halinde adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adayların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.