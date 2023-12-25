Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

İlan Tarihi:

25/12/2023

Son Başvuru Tarihi:

08/01/2024

Ön Değerlendirme Tarihi:

19/01/2024

Sınav Giriş Tarihi:

29/01/2024

Sonuçların Açıklanacağı Tarih:

09/02/2024

A- GENEL ŞARTLAR

1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirlilen şartlan taşımak,

a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada AT .ES' ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olma şartı aranır.

d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

e) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Lisansüstü öğrenci olması ve Lisansüstü eğitimlerine kayıt yaptırdıkları tarih itibarıyla azami eğitim sürelerini aşmamış olmaları gerekmektedir. (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelıği'nin 35. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ek süre alan adayların eğitim gördükleri Enstitülerden aldıkları yeni azami sürelerini gösteren belge ile başvuru yapmaları gerekmektedir.)

1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için adayın, smavnı yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4'lük ve 5'lik not sisteminin lOO'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

5-Araştınna Görevlisi ve Öncelikli Alanlardaki Araştırına Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

6- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.

7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

8- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmekledir.

9- İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

10- İlana başvurmak isteyen adaylar, başvuru yapacakları birimin iletişim adreslerine, ilgili birimin web sayfasından ulaşabilirler.

11- Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemiz Rektörlük web sayfasında yayımlanacaktır.

NOT: tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak.

C- MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Aday Başvuru Dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Ban No, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, ilan özel şartını ve iletişim adresini; telefon numarası, E-Mail vs. açıkça belirtecektir.)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan Lisans mezun belgesi)

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi' Mezuniyet Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya c-Devlet üzerinden alman Lisansüstü mezun belgesi)

5- Lisans Transkript Belgesi (Resmi Kuram onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alman Lisans Transkript belgesi)

6- ALES Belgesi (Doğrulama kodunun okunaklı olması gerekmektedir)

7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili), (Doğrulama kodunun okunaklı olması gerekmektedir)

8- T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Sertifika veya Tecrübe Durumunu Gösterir Belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak Resmi Kurum onaylı belge)

11 - Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi (Resmi Kuram onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için Resmi Kurum onaylı belge)

13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (E-Dcvlct üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTL.AR:

- 06.02.2013 talihinde Resmi Gazete' de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

- 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına, başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının karan doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Öncelikli Alanlar için Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği Lisansüstü programa en geç iki yerleştirme dönemi sonunda yerleşemeyen ve/veya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içinde eğitimini tamamlamayanların kadroyla ilişiği kesilir.

- Adaylar başvurusunu "Kadronun ilan Edildiği İlgili Birime" teslim edecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin aşıtlarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin aşıtlarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu1 nun 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder, Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kumullarında alanıyla ilgili doktora veya sanalla yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden kesilir. (2547 Saydı Kanun'un Ek Madde 38 (Değişik: 1/7/2022-7417/32 md.)) - Başvurular; Erciyes Üniversitesi tarafından kadronun ilan edildiği "İlgili Bilime" şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurul ar dikkate alınmayacaktır.

- İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylann sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

-İlanımıza https://www.erciyes.edu.tr1' adresinden ulaşılabilir.

Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkına haizdir. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

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