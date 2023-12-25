Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI

YARIŞMA SINAVI İLANI

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) görev yapmak üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 ila 9. dereceden toplam 15 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadro sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı vc Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

-Yarışma sınavına, öğrenim dallan itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

-Sınava katılma şartlarım taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday yanşma sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

-ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'de. tabloda belirtilen puan türlerinden 70 veya üzeri puan almış olmak.

-En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bölümlerin birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

-Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak

(I Ocak 1989 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

-Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

III- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ. YERİ VE TARİHİ

-Adaylar; yarışma sınavı başvurularını e- Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://iseaiinikariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup ayrıca adaylar, başvuru tarihleri arasında Bakanlığımızın https://enerji.gov.tr/kurumsal-insan-kaynaklari-kariyer-kapisi adresinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.

-Başvurular 15.01.2024 tarihinde saat 9.30'da başlayıp 26.01.2024 tarihinde saat 17.30'da sona erecektir.

-Yarışma sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kuruntundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpg formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile günccllcncbilecektir.

-Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.

-Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra "Başvuru Bilgileri" çıktısını alabileceklerdir.

-Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV-SINAV TARİHİ VE YERİ

- Yarışma sınavı, 22.04,2024 - 03.05.2024 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 9. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

- Yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Bakanlığın "https://www.enerji.gov.tr'' internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

V- ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

- Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

- Adayların, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformuna başvuru esnasında e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır.

- Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

VI - SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME

-Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

-Sözlü sınav adayların;

a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri (Üniversite eğitimine ait mesleki bilgiler ile Bakanlığın görev alanına ait mevzuat bilgisi),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı.

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı,

yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

-Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlanna göre ayrı ayrı yapar.

-Başarı puanı cn yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yansını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

-Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (cn geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Yanşma sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

-Yarışma sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın ''https://wwHi.enerji.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleycbileccktir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

-Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçlan kazanılmış hak sayılmaz.

-Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlann yerlerine, yedek listeden atama yapılabilecektir.

-Başvurusu kabul edilip isimleri yanşma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise dunımlan çalıştıkları kunımlara bildirilir.

IX- İTİRAZ

İtirazlar;

-Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan yarışma sınavına alınacakların listelerine, isim listelerinin ilanından itibaren beş iş günü içinde.

-Yanşma sınavı sonuçlanna ise sonuçlann duyurulmasından itibaren beş iş günü içinde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, dikkate alınmayacaktır.

X- BİLGİ ALMA

Adaylar, yanşma sınavı ile ilgili durumlanm Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.

(0312) 546 5091 / 5299 / 5029 / 5024

İlan olunur.

13440/1-1