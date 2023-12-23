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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 103 İşçi Alacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 103 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 2 ocak 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 23 Aralık 2023 00:40, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 01:45
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 103 İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜ İLE KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 103 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 42 sürekli işçi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 45 sürekli işçi ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 16 sürekli işçi olmak üzere toplam 103 sürekli işçinin açıktan işe alınması için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen 103 sürekli işçinin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün (İŞKUR) ilgili İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 29.12.2023 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 103 sürekli işçi için aranılan şartlar İŞKUR tarafından,www.iskur.gov.trinternet sayfasında 29.12.2023 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI AÇIKTAN ALINACAK 103 İŞÇİ

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