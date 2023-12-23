Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4X inci maddesi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör. Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaşlarından:

. Başvuru Formu (hltp wwwvainsuncdu.tr ınternet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir )

. Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Beyanname ve Çalışmalar Formu (İnip wwu samsun cdutr ınternet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)

. KVKK kapsamında "Aday Aydınlatma Metni öğretim Üyesi Formu" (hltp wuw günsün cdu t( ınternet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)

. özgeçmiş.

. Kimlik fotokopisi.

. Adli Sicil Kaydı,

. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası.

. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdıştndan alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir)

. Yabancı dil belgesi.

. Yayın listesi.

. 2 (iki) adet fotoğraf.

. Herhangi bir kamu kuruntunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) c-DcvIct üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

. E-Devle t ten alınan karekodlu tüm belgeler gcçcrlıdır

PROFESÖR Kadroların» B»;vıır«»k Adaylar irin:

. Doçentlik Belgesi

. Adayların başvurularında; özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren I adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT Kadrnlnn- Rwwık Admrhr iri»;

. Doçentlik belgesi.

. Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren I adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dön) adcı taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir

DOKTOR ÜCRETİM l YESİ Kadrolarına Başvuracak Adaşlar için:

. Adayların başvurularında, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgelen içeren I adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adcı taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir

Açıklamalar

1. Adaylar başvurulannı. ilanın Resmi Gazctc'dc yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün ıçcnsindc şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama ölçüden Yönergesine göre başvuru şanlarını taşımadığı tespit edilen adaylann başvurulan kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar kadro ilanlarından sadece birine başvuru yapabilir. Birden çok kadro ilanına başvuru yaptığı tespit edilen adaylann tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır

4. Talep edilen deney imlerin bclgclcndınlmcsı gerekmekledir

5. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir

6. Doçent unvanını almış adaylar Dr. öğretim Üyesi kadrolarına başvuramaz

7. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

X. İlana ve sürece dışkın bilgiler hltpş pdb samsun cdu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

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