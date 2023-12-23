Emniyet Genel Müdürlüğü Öğretim Elemanı Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğü, Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) , Aksaray Şehit Önder Güzel POMEM, Akyurt POMEM, Aydın POMEM, Balıkesir POMEM, Bayburt POMEM, Bilecik POMEM, Bitlis POMEM, Bursa POMEM, Erzincan POMEM, Erzurum POMEM, Gaziantep POMEM, İstanbul Arnavutköy POMEM, Karabük POMEM, Karaman POMEM, Kayseri POMEM, Adana Kemal Serhadlı POMEM, Mersin Şehit Önder Güzel POMEM, Rize POMEM, Trabzon Şehit Meriç Alemdar POMEM, Yozgat POMEM, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Kırşehir PMYO, Samsun 19 Mayıs PMYO ve Sivas PMYO Müdürlüklerine Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Polis Akademisi Başkanlığı web sayfasında yayımlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Doktor Öğretim Üyesi ünvanında (1), Öğretim Görevlisi ünvanında (84) ve Araştırma Görevlisi ünvanında (1) Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Ünvan, Kadro Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

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