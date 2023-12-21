TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 199 İşçi Alacak

Şirketimiz İşyerlerine Makinist İşçi Olarak İşe Alınacak 195 İşçi İçin İş Gücü Talebimiz İlan Edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar Bölümünde Duyurulacak Hususlar

İlanlarımız İŞKUR İnternet Sitesinde 18 - 22.12.2023 Tarihinde İlan Edilecektir.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evrakları 04.01.2024 tarihinde şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler 05.01.2024 tarihinde sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

c) İşçi Makinistler 4857 sayılı İş Kanununa göre görev yapacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)

3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)

4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ilewww.turkiye.gov.tradresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)

5) www.tcddtasimacilik.gov.tradresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu

6)www.tcddtasimacilik.gov.tradresinde yayınlanacak Başvuru Formu

7) TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ

8) KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli)

İŞÇİ MAKİNİST ADAYLARI İÇİN

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği "BECERİ" alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü "MESLEKİ YETERLİLİK" alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Bünyesinde İşçi Makinist alım başvurusu ve mülakatta MYK (Tren Makinisti Seviye 4) Sınav Puanı ölçüt alınacak olup puanların eşit olması halinde KPSS Puanı dikkate alınacaktır.

2- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ^ 'ü oranında tazminat talep edilir.

3- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.

İŞ-KURCA AÇILAN KURSA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ MEKATRONİK

MAKİNE RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİĞİ

Şirketimiz İşyerlerine Makinist İşçi Olarak İşe Alınacak 4 İşçi İçin İş Gücü Talebimiz İlan Edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar Bölümünde Duyurulacak Hususlar

İlanlarımız İŞKUR İnternet Sitesinde 18 - 22.12.2023 Tarihinde İlan Edilecektir.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evrakları 04.01.2024 tarihinde şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler 05.01.2024 tarihinde sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

c) İşçi Makinistler 4857 sayılı İş Kanununa göre görev yapacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)

3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)

4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ilewww.turkiye.gov.tradresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)

5)www.tcddtasimacilik.gov.tradresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu

6)www.tcddtasimacilik.gov.tradresinde yayınlanacak Başvuru Formu

7) TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ

8) KPSS Sonuç Belgesi (18.09.2022 açıklama tarihli)

İŞÇİ MAKİNİST ADAYLARI İÇİN

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği "BECERİ" alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü "MESLEKİ YETERLİLİK" alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Bünyesinde İşçi Makinist alım başvurusu ve mülakatta MYK (Tren Makinisti Seviye 4) Sınav Puanı ölçüt alınacak olup puanların eşit olması halinde KPSS Puanı dikkate alınacaktır.

2- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2.

fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ^ 'si oranında tazminat talep edilir.

3- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.

4- Makinist işçisi olarak ilk defa işe alınanlardan; herhangi bir nedenle grup düşme ile bu görevi yapamayacakları belirlenenler "Sanatsız İşçi" olarak görevlendirileceklerdir. Sanatsız işçi olarak çalışırken (3 yılın sonunda) tekrardan "Makinist işçisi" olarak görev yapamayacak olanlar sanatkar işçi kadrolarına (Mühendis İşçi hariç) atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir

İŞ-KURCA AÇILAN KURSA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ

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