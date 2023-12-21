İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda ismi yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların;

a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (*)(**) kadrosu için 7 (yedi); Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,

b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı,

ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.

(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.

(**) Profesör veya Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, "Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi" ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir. Doçentlik Sözlü Sınavına girmiş ve başarı belgesi bulunan adayların ise Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınan karekodlu "Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi" ni ayrıca teslim etmesi gerekir.

Bellekte bulunan verilere ilişkin çıktı veya dosya hazırlanmayacak olup yalnızca Başvuru Evrakından 1 (bir) takım çıktı getirilecektir.

BAŞVURU EVRAKI:

1. Kadroya Başvuru Dilekçesi

2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu

3. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş

5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (***)

6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***)

7. Askerlik Durum Belgesi (***)

8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***)

9. İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa sertifika, yeterlilik belgesi, iş deneyimi ve/veya yurtdışı deneyimine ilişkin belge ve benzeri diğer belgeler (***)

10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri'ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)

12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.)

(***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Profesör ünvanı almış adaylar başvuramaz.

2) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunan adayların başvurusu kabul edilmez.

3) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan "Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar" sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir.

4) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

6) Adayların Aday Akademik Değerlendirme Formunda puanladığı tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerinin kanıtlayıcı dokümanlarını PDF formatında taşınabilir bellek içerisinde teslim etmesi gerekir.

7) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

8) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

9) Müracaatlar şahsen yapılacak olup posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

10) "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri"ne www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.

11) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir.

12) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK Başkanlığı'nın 07.04.2023 tarihli, 25771 sayılı yazısıyla bildirilen ve 05.04.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni ile YÖK Başkanlığı'nın 22.11.2023 tarihli, 77940 sayılı yazısıyla bildirilen ve 08.11.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen ilave atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup atama izinleri kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

13) Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamada tamamen veya kısmen iptal edebilir.

14) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 21.12.2023

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 04.01.2024 (mesai saati bitimi itibariyle)

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