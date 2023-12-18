Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 8 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 8 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1- GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

2- SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR

a) MİMAR (ANK-MMR/Ankara 1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): Ankara (1).

b) MİMAR (İST-MMR/İstanbul 2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (2): İstanbul (2).

c) İNŞAAT MÜHENDİSİ (ANK-İNŞ/Ankara 1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): Ankara (1).

ç) ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (ANK-ELK/Ankara 1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mühendislik fakültelerinin Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): Ankara (1).

d) BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ (ANK-BLG/Ankara 1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): Ankara (1).

e) MAKİNE MÜHENDİS (İST-MAK/İstanbul 1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul (1).

f) ŞEHİR PLANCISI (ANK-ŞPL/Ankara 1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde bulunan Şehir ve Bölge Planlama lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): Ankara(1).

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

konularında, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.dosim.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 18/12/2023 günü saat 08:00'da başlayacak ve 01/01/2024 günü saat 18:00'de sona erecektir.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu -İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yalnızca elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirecek ve şahsen, posta/kargo yoluyla veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir,

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

4. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

4- DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3'üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir,

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır,

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. İlanda yer alan Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı pozisyonları için sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayların listesi Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanacaktır.

2. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

3. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

4. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

İlanen duyurulur. 13281/1-1