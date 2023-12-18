Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 21)22 Kamu Personeli Seçme Sınavı (13 > Grubu P94 Ortaöğretim (Lise) puan sıralamasıesas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıı'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirlilen şartları taşımak,

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıı'nun 4/B maddesi gereğince, "Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe burumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak,

4. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işlerde çalışmaya mam olmamak,

5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

6. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,

7. Başvuru yapabilmek için 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94puanı esas alınacak olup, EN AZ "50" (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

A. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI:

1. Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.ti/ web adresinde "Duyurular" kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, islenilen belgelerle birlikte başvunı tarihi içinde Avdın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Personel Dairesi Başkanlığı Atama Şube Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

2. Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek adaylar adına, noterden başvuruya esas vekalet verilmesi suretiyle başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.

3. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

B. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Fonnu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.cdu.tr/ wcb adresinde "Duyurular" kısmından temin edilecektir)

2, Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. 2022 KPSS (B) grubu puanım gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,

5. 1 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmekte olup, başvuru formuna yapıştırılmak suretiyle teslim edilecektir).

6. Başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sigorta hizmet dökümü, (e-dcvlettcn hizmet döküm türü olarak tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçilerek alınacak barkodlu hizmet döküm belgesi),

C. ÖNEMLİ NOT:

1. Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2. Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olup, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.

3. İlgili pozisyonun aranılan nitelikler kısmında belirtilen deneyim şartının ilan tarihinden sonra sağlanmış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4. Adaylar birden fazla pozisyona başvuruda bulunamazlar. Birden fazla pozisyona başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Başvuru sonunda sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu P94 Ortaöğretim (Lise) puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

2. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

3. Adaylar sonuçlarını, başvuru takviminde belirlilen tarihler içinde Üniversitemiz http://www.adu.cdu.tr/ wfcb sayfasında ilan edilecek "Sonuç Açıklama Ekranı" linkinden sorgulama yaparak öğrenebilecek ve sonuç açıklama belgesinin çıktısını alabileceklerdir. Bu belge tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.

4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaya; işe başlaması için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman duyurusu, "Sonuç Açıklama Belgesi" ile bildirilecektir.

5. Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

6. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

7. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme imzalanacaktır.

8. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

E. ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

1. İlana ilişkin sonradan alman kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz http://www.adu.cdu.lr/ wcb adresinden yapılacak olup, başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

2. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

3. İdare; gerekli duyduğu hallerde ilanda değişiklik yapma veya ilam iptal etme yetkisine sahiptir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.