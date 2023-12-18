Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 1 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 18 Aralık 2023 00:05, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 02:23
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Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük ünvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu için:

. Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

. Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

. Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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