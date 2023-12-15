Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri'nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

. Profesör kadroları daimi statüdedir. Profesör kadrosuna müracaat eden adayların https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin resmi kurumlardan alınan onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin resmi kurumlardan alınan onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre Word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular https://iglo.erzurum.edu.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Zamanında yapılmayan, eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla ve fiziksel olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Genel Açıklamalar:

1) Adayların 657 saylı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.

3) Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.

5) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

6) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

8) Üniversitemiz gerek gördüğü takdirde ilanın her aşamasında iptal ve/veya başvuru şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

Öğretim Üyesi İlan Şartları

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