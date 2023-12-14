Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURU

1- Başvuru Tarihleri: 14.12.2023- 28.12.2023 tarihleri arasındadır.

2- Başvurular ilana çıkılan akademik birimlere (FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU) şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

NOT: Evrakların şahsen ya da posta ile gönderileceği; aynı zamanda başvurulan kadronun ait olduğu (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) birimlerin adreslerine https://duzce.edu.tr/ internet adresinden akademik başlıklı ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Yalnızca Rektörlük bünyesine alınacak olan Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuracak adaylar evraklarını Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/DÜZCE adresine göndereceklerdir.

3- Ön Değerlendirme Sonuçları 02.01.2024 tarihinde https://duzce.edu.tr/idari/ personel/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.

4- Giriş Sınavları 05.01.2024 tarihinde saat 14:00'de başvurulan birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 09.01.2024 tarihinde https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.

5- Başvuru için gereken evraklar;

- Dilekçe ( https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden ulaşabilir.)

- Lisans mezuniyet belgesinin e devlet çıktısı ve Lisans transkriptinin fotokopisi.

- İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesinin e-Devlet çıktısı.

ÖNEMLİ (!) : ıslak imzalı diploma/öğrencilik belgesinde ya da e-Devletten alınan mezuniyet/öğrencilik belgelerinde ilan şartında belirtilen alan açıkça yazmıyorsa adayların mezun olduğu veya öğrenim gördüğü birimin öğrenci işlerinden ilan şartında istenilen alanın belirtildiği ıslak veya elektronik imzalı belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

- İlan şartlarında var ise deneyim belgesi

- İlan şartlarında var ise usta öğreticilik belgesi/sertifika vb. evraklar.

- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

NOT: Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarından mezun olan adayların denklik belgelerini de sunması gerekmektedir.

6- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.

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