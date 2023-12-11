Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Alanına Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

A)GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ınm 48'inci maddesindeki genel şartlar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge'sinde istenen şartları sağlamaları gerekir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL. YDS, KPDS veya ÜDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

3) Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge" hükümleri uyarınca doçentlik kadrolarma başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul'ca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ellikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurul'ca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır,

B) İSTENEN BELGELER

a) Doçent Kadroları İçin;

1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.

2) Dört (4) adcl taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdan folokopisi, adli sicil belgesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

b) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;

1) Bir (1) adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, bir (1) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). E-Devlet üzerinden alman karekodlu belgeler de kabul edilecektir.

2) Dört (4) adet taşınır bellek veya CD (Nüfiıs cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopisi, özgeçmiş vc yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamım içerecek şekilde hazırlanmalı).

C) GENEL AÇIKLAMALAR

1) Adaylar başvuru dilekçesinde (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3429/formlar). duyum ilan numarasını mutlaka belirtip dilekçeyi eksiksiz doldıırmalıdırlar.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler, birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler başvuramazlar.

4) Kamu kurumunda çalışan adayların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya E-devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı/karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmekledir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde görev yapmakla olan adaylar hariçtir).

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

6) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurulan geçersiz sayılacaktır. Ayrıca adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7) Başvuruda istenen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir (Kurum onaylı belge örnekleri veya karekodlu e-devlet çıktısı da kabul edilecektir).

8) İdarenin gerekli görmesi halinde ilanın başvuru sürecinde değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup başvuru süresi 15'inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00'de) biter. Süresi içinde ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular geçersiz olacaktır. Adaylar şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapılacak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin posta adresleri Üniversitemizin internet sayfasmda yer almaktadır (https://trabzon.edu.tr/Iletisim). Eksik belgeli başvurulardan veya postada yaşanacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

10) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

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Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul vc Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR 1) 657 Sayılı Kanun un 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

2) ALES'ten en az 70 puan almak (Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme vc nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir,

3) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

5) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış ve başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

6) Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 saydı Yükseköğretim Kanunu'nuıı 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

7) Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında; a) 06.02.2013 tarih vc 28551 sayılı Resmi Gazctc'dc yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanun'un 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları, b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle, 2547 sayılı Kanun'un 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları uygun bulunmuştur.

B) İSTENEN BELGELER 1) "Öğretim Elemanı Kadroları İçin İlan Başvuru DilckçcsLnin (https://pcrsoncl.trabzon.cdu.tr/S/3429/formlar) doldurulmuş vc imzalanmış hali,

2) Özgeçmiş,

3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

4) Nüfus cüzdan fotokopisi,

5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi örneği (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya E-Dcvlct üzerinden alman karekodlu belge),

6) Lisans transkript belgesi fotokopisi,

7) Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya E-Devlet üzerinden alman karekodlu belge),

8) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi gcçcrlidir),

9) Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgesi),

10) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi, Yüksek Lisans veya Doktora Transkripti (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya E-Devlet üzerinden alman karekodlu belge),

11) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair güncel adli sicil belgesi (E-Dcvlct üzerinden alınan karekodlu belge)

C) AÇIKLAMALAR

1) Başvuru Dilekçesinde başvurduğu kadronun duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

2) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan ya da e-devlet sisteminden alacakları onaylı veya karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.

3) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4) Üniversitemiz gerekli gördüğü zorunlu durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sınav takviminde değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından ilan hakkında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5) Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvuru süresi 15'inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00'de) biter. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar tabloda ilan edilen birime ulaşmış olması gerekmekte olup postada yaşanılacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

6) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında ((http://www.trabzon.cdu.tr/) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

7) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim/anasanat dalının/bilim dahnın/alanın mezuniyet bclgcsindc/öğrcnci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

8) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.