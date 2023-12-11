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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü 30 Engelli personel alacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü 30 Engelli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Aralık 2023 01:15, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 00:55
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü 30 Engelli personel alacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

30 KİŞİLİK ENGELLİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup adayların Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girmiş olmaları gerekmektedir. İlanlar, 11.12.2023-15.12.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayımlanacaktır.

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