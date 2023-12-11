Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü 121 personel alacak
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü 121 personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Aralık 2023 01:10, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 00:52
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
121 KİŞİLİK PERSONEL ALIM DUYURUSU
İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.
İlanlar, 11.12.2023-15.12.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayımlanacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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