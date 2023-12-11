Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü 121 personel alacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

121 KİŞİLİK PERSONEL ALIM DUYURUSU

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

İlanlar, 11.12.2023-15.12.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayımlanacaktır.

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