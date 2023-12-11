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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Aralık 2023 01:05, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 00:48
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Dr.Öğr.Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, ilgili birime;

Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi'ne, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi'ne eklenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı ile; "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca eğitim-öğretime başlamak ve eğitim-öğretimin devamı için gerekli asgari öğretim üyesi sayısına ulaşmak için ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuranlardan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartları sağlayan aday olmaması durumunda, 2547 sayılı Kanunun 23, 24, ve 26 ncı maddelerindeki ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki asgari koşulları sağlayanların jüri değerlendirmeleri geldikten sonra, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle atama işlemleri yapılabilir." hükmüne göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

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