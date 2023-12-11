Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

. İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlan taşımaları gerekmekledir.

. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına ise Doçent Ünvanı alanlar ile Profesör veya Doçent kadrosunda görev yapmakla olanlar müracaat edemez.

. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Profesör ve Doçent kadro başvuruları için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->idari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Hormlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatla Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlam İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Pcrsoncl Daire Başkanlığı->Belge ve Fonnlar->Öğrctim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

10) Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CDZDVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzu çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->Idari->Personel Daire Başkanlığı->Bclge ve Formlar->Öğrelim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarımn ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacaklan onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan) (10. maddede belirtilen çalışına ve yayınlara ilişkin puanlama yapılacaktır.)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

11) Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; I (bir) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz, internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzu çerçevesinde teslim edilmesi gerekmekledir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Yayın Li ste si.

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) I .isans - Yüksek I -isans - Doktora/IJzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının, ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar en son çalıştığı kurumdan) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, (Halihazırda Üniversitemiz kadrosunda görev yapmakta olan personel hizmet belgesi teslim etmesine gerek yoktur.)

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayiası->İdan->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdarı->Pcrsoncl Daire Başkanlığı->Bclgc ve Formlar->Öğrctim Üyesi ilanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

1(1) Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 2 (iki) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 5 (beş) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzu çerçevesinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

GENEL NOTLAR:

. İlan ve kadroya alanına şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

. Adayların istenen şartlan taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazclc'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak gerekir.

. AT.ES'ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

. AT.F.S puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibarıyla 5 (Beş) yıldır.

. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

. Adayların transkriptleıi ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

i* Transkripllcrdc sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğrclim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

❖ Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

❖ t ranskripllcrdc sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

❖ Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

❖ Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. MUAFİYET

❖ Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda., yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

❖ Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ın 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

I- Başvuru Formu (Üniversitemiz wcb sayfasının (www.adu.cdu.tr) Tüm Duyurular ilan duyurusu kısmında mevcuttur.)

2- ALES Sonuç Belgesi,

3- Özgeçmiş,

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5- Fotoğraf (2 adet),

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (ilana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. E-Devlet harici diplomalar mutlaka aslı veya ıslak imzah/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Ayrıca yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kumlu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.)

7- Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzah/mühürlü onaylı veya karckodlu/barkodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100Tük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği Yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)

8- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isleniyorsa; çalışılan iş yerlerinden, alanlar ve görev yapıldığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu/barkodlu HİTAP hizmet dökümü belgesi)

9- Askerlik Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilmekledir.)

10- İlan özel şanlarında belirtilen belge ve sertifikalar.

AÇIKLAMALAR:

.i* İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

** Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

.i* Üniversite, ilanın smav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

❖ Adayların istenen şartlan taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

❖ İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

»i* Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

İlanımıza www.adu.cdu.tr adresinden ulaşılabilir.