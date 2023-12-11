İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde. Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanhğı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama Tarihi: 11.12.2023

İlan Bitiş Tarihi: 25.12.2023

Başvuru Yeri: Hamidiye Mah., Anadolu Cad,, No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. Başvuru Dilekçesi

. Başvuru Formu

. YÖK Forma tında Özgeçmiş

. Diploma Fotokopileri

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),

. Yurt dışından alman diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. Fotoğraf (2 Adet)

. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (l'i matbu 5'i CD),

. Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (l'i matbu 3'ü CD)

. Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazılan (Varsa)

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Smavına İlişkin Belge (Varsa)

. Vukuatlı Nüfus Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. İkametgah (e-Devletten alınabilir)

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