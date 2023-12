Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akad[email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

. Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

. İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

. Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

. Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

. Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

. Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

. İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,

. Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

. Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

i. A+, A veya A- kategorisinde1, en fazla 2 tanesi A- kategorisinden olmak üzere toplam en az 5 yayın yapmış olmak ve

ii. asgari akademik başarı puanı3 olarak en az 150 puan elde etmek.

1 A+ kategorisi tanımı: The Chartered Association of Business Schools (ABS) kriterlerine göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 4* sıralamalı dergiler.

A kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine# göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda 4 sıralamalı dergi; FT50 listesindeki dergilerden A+ kategorisine girmeyen dergiler.

A- kategorisi tanımı: SCOPUS sıralamasına göre "Management Science and Operations Research" dışındaki bir alanda %95 ve üstü sıralamada olan ve A+ kategorisine girmeyen bir dergide basılan ve üretim yönetimi ile ilgili bir konuda yapılan yayınlar.

B+ kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 3 sıralamalı dergiler.

B kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili genişletilmiş alanlarda§§ 3 ve üzeri sıralamalı dergiler.

§Üretim Yönetimi ile ilgili alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre "Operations and Technology Management" "Operations Research and Management Science" ve "Management Information Systems" alanları olarak kabul edilmektedir.

§§ Üretim Yönetimi ile ilgili Genişletilmiş alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre "Public Sector", "Marketing", "Economics", "Regional Studies" ve "Sector" alanları olarak kabul edilmektedir.

NOT: Birden fazla kriteri sağlayan dergiler için en yüksek kategori geçerli olacaktır.

2Yayın potansiyeli tanımı: Bu potansiyel, adayın başvuru anındaki akademik statüsü ve mezuniyetinden bu yana geçen zaman dikkate alınarak, uluslararası hakemli dergilerde revizyon halinde olan makaleler ve önde gelen hakemli uluslararası alan konferanslarındaki bildiri veya sunumlar ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 - Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika'daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.

3Dergi sıralamalarına göre akademik başarı puanları şu şekilde hesaplanmaktadır: Her A+ kategorisinde yayın 25 puan, Her A veya A - kategorisinde yayın 20 puan, Her B+ kategorisinde yayın 15 puan, Her B kategorisinde yayın 10 puan

12715/1-1