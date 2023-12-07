Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 07 Aralık 2023

Son Başvuru Tarihi : 21 Aralık 2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının

Duyurulma Tarihi : 28 Aralık 2023

Giriş Sınavı Tarihi : 04 Ocak 2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 09 Ocak 2024

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İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru Formu ve Dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

-ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Barkodlu e-Devlet çıktıları) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekir)

-Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Barkodlu e-Devlet çıktıları) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekir)

-Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

-Deneyim Belgesi (Aslı) (Devlet memuru olanlardan ilanda belirtilen alanda çalıştığını gösterir belgelerin asılları, sigortalı olarak çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belgelerin asılları) (Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimi ile ilgili kurumdan alınacak onaylı belge)

-Hizmet Belgesi (Devlet memuru olarak çalışmış veya halen çalışanlardan istenecektir.) (Onaylı veya e-Devletten alınan barkodlu HİTAP hizmet dökümü)

-Özgeçmiş

-Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)

-Fotoğraf (1 adet)

-Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Genel Şartlar (İlgili Yönetmelik Gereğince) :

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Gereğince) :

1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet :

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda, uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR :

1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmak.

2. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)

3. Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru sahibi sorumludur.

4. Eksik ve imzasız-onaysız veya barkodu olmayan belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir.

5. Posta ile yapılacak başvurular, son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olmalıdır.

6. Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.

7. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

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