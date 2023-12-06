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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi 33 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Aralık 2023 01:20, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 01:40
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren son müracaat günü olan tarihe kadar https://ubys.omu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Gerekli açıklamalar Üniversitemizin https://www. omu.edu.tr/tr/duyurular adresinde yer almaktadır.

Başvuruda bulunacak adayın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atamalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesinde belirlenen koşulları sağlaması gerekmektedir. Yönergeye https://unikys.omu.edu.tr adresinden Dokümanlar/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan başvuru ile şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla kadroya başvuruda bulunamaz. Doktor Öğretim Üyesi ilanına doçent kadrosunda olanlar başvuramazlar.

NOT: Son başvuru tarihi 20.12.2023 Çarşamba saat 17:00'dır.

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