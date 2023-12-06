Yıldız Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükümde Kararnamenin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2022 veya 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Ağ Uzmanı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga, yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar, kenar anahtar, kablosuz ağ sistemleri kurulumu, yapılandırma ve yönetiminde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c)Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy, Bandwidth yönetimi ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

e)Radius, NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Güvenlik sistemleri (Firewall, IDS/IPS, Dos/Ddos vb.), Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

h) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak.

2) Aşağıda listelenmiş sertifikalar zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

a)Cisco Certified Network Associate veya Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından herhangi birini aldığını belgelemek,

b) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak , c)Tercihen; ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak.

B.2. Sistem Uzmanı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) Sistem yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

d) Failover cluster, Always-on ve High availability yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

e) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2) Aşağıda listelenmiş sertifikalar ve nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

a) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,

b) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

c) Microsoft SCOM, MIM, SSCM ve MECM sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

ç) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

d) Sistemlerin antivirüs, son kullanıcı güvenlik yazılımları ve güvenlik duvarı yönetimleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında aktif rol almış olmak,

f) Veri depolama sistemleri (EMC, IBM Spectrum Archive ve HP 3PAR ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

g)Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

ı) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Information Technology Infrastructure Library (ITIL),

j) Linux sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

k) Load-balancing, Proxy yönetimi konularında tecrübeli olmak.

Tercihen, aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

. MCSE: Cloud Platform and Infrastructure,

. MCSA: Windows Server 2016,

. MCITP: Enterprise Administrator,

. MCITP: Server Administrator.

B.3. Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a)Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, c)Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak,

d) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,

e)Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

f) Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,

h) Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS - LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

j) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

B.4. Yazılım Uzmanı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a)Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE MVC teknolojileri üzerinde uygulama geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri tecrübe sahibi olmak.

b) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak.

c)Yazılım sürüm kontrol araçlarını (SVN, GIT, TFS, vb.) kullanmış olmak.

d) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak.

e)MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

f) RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak.

g) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak.

h) ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.

i) HTML 5, CSS, JavaScript konularında iyi düzeyde deneyim sahibi olmak.

j) jQuery JavaScript Framework'ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework'ü kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.

k) React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

l) Web Socket teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

m) URL Rewriting teknolojisinin kullanarak uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

n) Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak.

o) SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak.

p) MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak geliştirme tecrübesine sahip olmak.

q) Takım çalışmasına yatkın olmak,

r) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak.

B.5. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 kişi, 3 katına kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) En az 3 (üç) yıl 30.000 (otuz bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde kurum çalışanı olmak ve toplamda 5 (beş) yıl ve üzeri sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

b) Microsoft Active Directory, Azure Active Directory, Exchange Server ve Office 365 yönetimi, DNS, DHCP, RADIUS, Group Policy, WSUS, Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Windows sunucularında (2003, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) PowerShell scripting konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (VMware, OpenStack, KVM, Microsoft Hyper-V vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak,

f) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak,

g) Veri depolama sistemlerinde (Dell, IBM, NetApp, vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak,

h) Veri yedekleme sistemlerinde kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak,

i) SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak,

j) Sunucu sistemleri ve çevre birimlerinin temini ve tesisi konularında teknik şartname hazırlamış olmak,

k) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16.04 ve üzeri, Centos 7 ve üzeri, Fedora 30 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak,

l) Docker, Kubernetes, Gitlab vb. CI/CD araçları konularında bilgi sahip olmak,

m) Yük Dengeleme (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Linux LVM, Windows Storage Spaces, Oracle ASM yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak,

o) PostgreSQL, Mysql, Mariadb, MS SqlServer, Oracle RAC veri tabanı sistemleri hakkında ve bu sistemlerin kümelenmesi (cluster) ve yüksek erişilebilirliği (HA) konularında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Bash, PHP, Python, Perl betik dilleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

q) Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Ansible,AWX, Zabbix, Grafana vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme konularında bilgi,deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek,

r) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache, Tomcat) yapılandırılması, sıkılaştırılması ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

s) LDAP protokolü ve LDAP tabanlı programlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

t) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında aktif rol almak ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu" nu doldurarak ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad ve başvurulan pozisyon bilgilerini muhakkak yazmalıdır.

Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıdaki iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, ilan başvuru süresi içinde yapılması gerekmektedir.

Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

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4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.

Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "B.ÖZEL ŞARTLAR" bölümünde belirtilen konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

7. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

8. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tanzim edilecektir.

f) Sınav sonucuna göre, sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacak olup, arşiv araştırmasının değerlendirilmesi sonucu atanması uygun görülmeyen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.