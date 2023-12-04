Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 5 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

5 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM DUYURUSU

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

VMware vSphere ESXi, Windows Hyper-V Sanallaştırma Platformu yönetiminde deneyim sahibi, Veritabanları yönetimi (MsSQL, MySQL, MongoDb, Oracle vb.) konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi,

Alanında en az 1 yıl iş tecrübesi olduğunu belgelemek.

Geçerliliği devam eden B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkmdaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan aday hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan aday ÇANAKKALE ilinde istihdam edilecektir.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/smavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Elektrik

Zabiti

3

Ön Lisans

Meslek Yüksekokulu Elektrik, Elektronik, Mekatronik, Kontrol ve Otomasyon, Endüstriyel Kontrol, Otomasyon Sistemleri, Gemi Elektroniği ve Haberleşme ve Gemi Otomasyonu bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.

Elektro-teknik zabiti yeterlilik belgesine sahip olmak.

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

Elektro-teknik zabiti veya Elektrik zabiti yeterliği ile asgari 5 yıl Elektrik hizmeti tecrübesine sahip olmak (bu hizmetlerin en az 3 yılı deniz hizmeti olması kaydıyla) ve bunu belgelemek.

İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkmdaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/smavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Açıklama 1- 20.11.2023 tarihli ve 32375 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen 3 kişilik Elektrik Zabiti alımımız ile ilgili ilanımıza Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında başvuru yapılmadığından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Taleplerin Kurum tarafından karşılanma esasları başlıklı 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrası kapsamında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın ilan yayımlanmıştır.

Açıklama 2- 20.11.2023 tarihli ve 32375 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen Mühendis ünvanında personel alımımız ile ilgili talebimiz il düzeyinde (Çanakkale) karşılanamadığından Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma başlıklı 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, ulusal düzeyde yayımlanmıştır.

Açıklama 3- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 4- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-) Adaylar için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

. Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. KPSS'den muaf öncelikli adayların ve KPSS şartı aranmayan adayların sınavda başarılı sayılması için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Kuruluşumuz internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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