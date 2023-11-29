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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 13 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Kasım 2023 00:45, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 01:27
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 6 (altı) Öğretim Üyesi ile"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca, 4 (dört) Öğretim Görevlisi ve 2 (iki) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 12 (on iki) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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Başvuru ve Sınav Takvimi:

İlan yayın tarihi : 29.11.2023

Son başvuru tarihi : 13.12.2023

Ön değerlendirme İlan : 15.12.2023

Giriş sınavı tarihi : 20.12.2023

Sonuç açıklanma tarihi : 22.12.2023

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

1- Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)

2- Özgeçmişi (YÖK formatında),

3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,

4- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

5- Vesikalık fotoğraf (1 adet),

6- Lisans/lisansüstü mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge,

7- Lisans/Lisansüstü mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge,

8- ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)

9- Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)

10- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)

12- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim: E-Posta: [email protected] Telefon: (0332) 223 5454 - 223 5469

Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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