Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 07.04.2023 tarihli, E.20730 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 05.04.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

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AÇIKLAMALAR

1. Doçentliğini arkeoloji alanında almış olup Roma mimarisi üzerine çalışmaları olmak.

2. Doçentliğini çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları alanında almış olup kuzeybatı Kıpçak gurubu lehçeleriyle ilgili çalışmaları olmak.

3. Doçentliğini fizik alanında almış olmak.

4. Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olup işletmelerde eğitim etkinliği ve pozitif psikolojik sermaye üzerine çalışmaları olmak.

5. Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup soğutma sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

6. Doçentliğini tıbbi biyoloji alanında almış olup behçet hastalığı üzerine çalışmaları olmak.

7. Veteriner fakültesi mezunu olup doçentliğini veteriner hekimlik tarihi ve etik alanında almış olmak.

8. Doçentliğini bahçe bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanında almış olup bağ yetiştiriciliği ve ıslahı üzerine çalışmaları olmak.

9. Doçentliğini bitki koruma alanında almış olup entomoloji alanında çalışmaları olmak.

10. Doçentliğini biyoloji alanında almış olup ev tozu akarları konusunda çalışmaları olmak.

11. Doçentliğini kimya alanında almış olup gıdalardaki pestisitlerin biyosensör uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

12. Doçentliğini tıbbi mikrobiyoloji alanında almış olup prognostik nutrisyonel indeks ile ilgili çalışmaları olmak.

13. Doçentliğini arkeoloji alanında almış olup güneydoğu Anadolu Roma arkeolojisi üzerine çalışmaları olmak.

14. Doçentliğini çeviribilim alanında almış olup İngiliz edebiyatı ve edebi çeviri üzerine çalışmaları olmak.

15. Doçentliğini matematik alanında almış olup topolojik dinamik sistemler alanında çalışmaları olmak.

16. Doçentliğini fizik alanında almış olup nükleer manyetik rezonans ve moleküler dinamik analiz alanında çalışmaları olmak.

17. Doçentliğini temel İslam bilimleri (Kur'an-ı Kerim okuma ve kıraat) alanında almış olup kıraat konusunda çalışmaları olmak.

18. Doçentliğini aile hekimliği bilim alanında almış olup birinci basamakta iş doyumuyla ilgili çalışmaları olmak.

19. Tıpta uzmanlık eğitimini nöroloji alanında, doçentliğini yoğun bakım alanında almış olmak.

20. Doçentliğini göz hastalıkları alanında almış olup göz hastalıklarında elektrofizyoloji ile ilgili çalışmaları olmak.

21. Veteriner fakültesi mezunu olup doçentliğini veterinerlik histoloji ve embriyolojisi alanında almış olmak.

22. Veteriner fakültesi mezunu olup doçentliğini veterinerlik gıda hijyeni ve teknolojisi alanında almış olmak.

23. Doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında almış olup program bağlılığı ve okuryazarlığı üzerine çalışmaları olmak.

24. Doktorasını spor yöneticiliği veya spor yönetimi alanında yapmış olmak.

25. Doktorasını müzik eğitimi alanında yapmış olup Türk müziği makamları üzerine çalışmaları olmak.

26. Doktorasını İslam tarihi ve sanatları anabilim dalında yapmış olup Mervaniler ve Harzemşahlar üzerine çalışmaları olmak.

27. Doktorasını çağdaş Türk lehçeleri anabilim dalında yapmış olup Kırgız Türkçesi üzerine dilbilimsel çalışmaları olmak.

28. Doktorasını İngiliz dili ve edebiyatı alanında yapmış olup İngiliz tiyatrosu üzerine çalışmaları olmak.

29. Doktorasını sağlık yönetimi alanında yapmış olup liderlik ve hasta merkezli iletişim üzerine çalışmaları olmak.

30. Doktorasını İslam mezhepleri tarihi alanında yapmış olup Eyyubiler dönemi mezhep faaliyetleri üzerine çalışmaları olmak.

31. Doktorasını Arap dili ve belagati alanında doktora yapmış olup yabancılara Arapça öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

32. Doktorasını endüstri mühendisliği anabilim dalında yapmış olup sürdürülebilir katı atık yönetimi üzerine çalışmaları olmak.

33. Doktorasını elektrik-elektronik mühendisliği anabilim dalında yapmış olup demansa ilişkin nöro-belirteçler üzerine çalışmaları olmak.

34. Doktorasını ilgili alanda yapmış olup online eğitim ve dijital öğrenme üzerine çalışmaları olmak.

İlan olunur. 12317/1-1