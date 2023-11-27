İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu'na tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2.Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3.Özgeçmiş,

4.Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi

5.Son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 90) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilebilir.

İlk başvuru tarihi : 27.11.2023

Son başvuru tarihi : 11.12.2023

Ön değerlendirme tarihi : 12.12.2023

(Sonuçlar http://busel.bilkent.edu.tr/?page_id=456 adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 21 - 22 Aralık 2023

Sonuç açıklama tarihi : 25.12.2023

(Sonuçlar http://busel.bilkent.edu.tr/?page_id=456 adresinde yayınlanacaktır.)

FAKÜLTE : İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu

AKADEMİK ÜNVANI : Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 2

ÖZEL KOŞULLAR: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık, Çeviri bilim, Dilbilim bölümlerinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs, Fen Fakültesi SA Binası Oda no:132-B 06800, Bilkent Ankara

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