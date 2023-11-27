Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca)

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca)

(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

SINAV TAKVİMİ

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 27.11.2023 Pazartesi

SON BAŞVURU TARİHİ : 11.12.2023 Pazartesi

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 13.12.2023 Çarşamba

GİRİŞ SINAV TARİHİ : 18.12.2023 Pazartesi

SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 20.12.2023 Çarşamba

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Dilekçe

- Fotoğraf (1 adet )

- Özgeçmiş (1 adet)

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)

- Sabıka Kaydı (1 adet)

- Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi (1 adet) (e-Devlet üzerinden barkotlu olarak alınabilir.)

- Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti fotokopisi (1 adet)

- Öğrencilik durumunu gösterir belge (*)

- Yabancı Dil Belgesi (1 adet) (*)

- ALES Belgesi veya akademik kadroda çalıştığını gösteren belge (1 adet)

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

- Alanlarında tecrübe sahibi olduğunu gösteren belge (*)

(*) İstenen Birim ve Ünvanlar İçin.

12238/1-1