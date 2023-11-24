Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi ve Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları" uyarınca Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

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a) Doktora derecesini Sosyoloji veya ilgili bir alanda 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında sosyoloji alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; nitel araştırma yöntemleri ve din sosyolojisi alanlarında yayınları olmak.

b) Doktora derecesini Felsefe veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında felsefe, tarih veya ilahiyat alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Ahlak felsefesi ve din-bilim ilişkileri alanlarında yayınları olmak.

c) Doktora derecesini biyomedikal mühendisliği alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında mühendislik alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sistemleri, nörogörüntüleme ve elektroensefalografi (EEG) konularında yayını olmak.

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