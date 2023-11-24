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İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 8 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Kasım 2023 00:25, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 00:46
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İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr'den ulaşılabilir.

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