Gaziantep Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PROJE ELEMANI ALIM İLANI

Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından yürütülmekte olan "Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi 2023 -2024" kapsamında görev yapmak üzere personel alımı yapılacaktır. Proje süresi 30.09.2024 tarihinde sona erecektir. Proje süresinin uzatılması durumunda personel sözleşme süresi uzatılacaktır.

Söz konusu personel ilanı Gaziantep Üniversitesi internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru evraklarını, şahsen veya posta yoluyla (postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır) Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren mülakat için 1 hafta içinde iletişime geçilecektir.

Başvuru sırasında gönderilmesi istenen belgeler;

1- Adayın detaylı özgeçmişi

2- Lisans (varsa lisansüstü) diploması

3- Dil belgesi

4- Daha önce iş deneyimi olduğuna dair önceki iş yerinden alınmış belge (varsa)

5- 1 adet vesikalık fotoğraf

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