Derebucak Belediyesi 2 İşçi Alacak
Derebucak Belediyesi 2 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Kasım 2023 00:50, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 01:58
KONYA İLİ
DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLAN METNİ
KONYA DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
1( BİR) ADET SÜREKLİ İŞÇİ ( BÜRÜ İŞÇİSİ ) 2 ADET SÜREKLİ ŞOFÖR ALINACAKTIR.
İŞ GÜCÜ TALEBİMİZ 29.11.2023 VE 03.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE İŞ KURUMU
( İŞKUR ) İLAN SİTESİNDE YAYINLANACAKTIR.