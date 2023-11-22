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Derebucak Belediyesi 2 İşçi Alacak

Derebucak Belediyesi 2 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Kasım 2023 00:50, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 01:58
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Derebucak Belediyesi 2 İşçi Alacak

KONYA İLİ

DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLAN METNİ

KONYA DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

1( BİR) ADET SÜREKLİ İŞÇİ ( BÜRÜ İŞÇİSİ ) 2 ADET SÜREKLİ ŞOFÖR ALINACAKTIR.

İŞ GÜCÜ TALEBİMİZ 29.11.2023 VE 03.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE İŞ KURUMU

( İŞKUR ) İLAN SİTESİNDE YAYINLANACAKTIR.

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