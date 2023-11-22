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TÜBİTAK 22 personel alacak

TÜBİTAK 22 personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Kasım 2023 02:00, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 01:54
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TÜBİTAK 22 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - AR-GE TEKNİSYENİ) İSTİHDAM EDİLECEKTİR. SON BAŞVURU TARİHİ: 13.12.2023

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