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Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 5 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 02:01
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Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere/programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik/yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Adres: Ankara Bilim Üniversitesi- Maltepe Kampüsü (Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No: 5 Çankaya/Ankara)

Telefon: 0 312 397 01 50

Başvuru Tarihi : 21.11.2023

Son Başvuru Tarihi : 05.12.2023

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.12.2023

Sınav Tarihi : 11.12.2023

_______Sonuç Açıklama Tarihi______: 14.12.2023

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