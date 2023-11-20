TCDD, 3 Engelli 15 Eski Hükümlü İşçi Alacak

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 3 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALINACAK OLUP ADAYLARIN AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLARI DİKKATLE OKUMALARI GEREKMEKTEDİR.

1) İlanlarımıza başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden 20.11.2023 - 24.11.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2) Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Adayların, başvurdukları ilanda belirtilen okul bölümlerinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.

3) İŞKUR tarafından bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak 1'er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarakyine aynı internet sitesinde ilan edilecek tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir.

4) İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alacak olan adayların evrakları incelenecek ve sözlü sınava katılıp katılamayacakları evrak teslimi sonucuna göre belirlenecektir. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5) Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

6) TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık A.Ş.'de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

7) Engelli işçi istihdamında "BECERİ" ve "MESLEKİ YETERLİLİK" alanları yerine, adayın yapacağı işe ilişkin bilgisi ve istihdam edileceği işyeri şartlarına göre fiziki ve mental uygunluğu değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.

8) 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ile bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ^ 'si oranında tazminat talep edilir.

İŞKUR NİHAİ LİSTEDE YER ALIP, TALEPLERİMİZE BAŞVURACAK

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER (Evrak teslim tarihleri nihai liste ilan edildikten sonra www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden ilan edilecektir.)

Nihai Listedeki Tüm Adaylardan;

1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ilewww.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

6- Başvuru Formu

7- Engelli Durum Belgesi (En az %40 engelli rapor oranı olmalıdır) (Engellik durumunun Mental bozukluktan kaynaklı olmaması)

8- EKPSS Sonuç Belgesi

Sanatsız (Engelli) İŞÇİ İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

Meslek Yüksekokullarının

Herhangi bir önlisans programlarından mezun olmak

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GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 15 ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALINACAK OLUP ADAYLARIN AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLARI DİKKATLE OKUMALARI GEREKMEKTEDİR.

1) İlanlarımıza başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden 20.11.2023 - 24.11.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2) Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Adayların, başvurdukları ilanda belirtilen okul bölümlerinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.

3) İŞKUR tarafından bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak 1'er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarakyine aynı internet sitesinde ilan edilecek tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir.

4) İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alacak olan adayların evrakları incelenecek ve sözlü sınava katılıp katılamayacakları evrak teslimi sonucuna göre belirlenecektir. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5) Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

6) TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık A.Ş.'de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

7) Sadece 18-35 yaş arası erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamındadır ve işçilerimiz kol gücüyle çalışmaktadır)

8) Sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği "BECERİ" alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü "MESLEKİ YETERLİLİK" alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.

9) Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.

10) 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ile bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ^ 'si oranında tazminat talep edilir.

11) İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.

İŞKUR NİHAİ LİSTEDE YER ALIP, TALEPLERİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER (Evrak teslim tarihleri nihai liste ilan edildikten sonra www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden ilan edilecektir.)

Nihai Listedeki Tüm Adaylardan;

1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ilewww.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

5- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli)

6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

7- Başvuru Formu

8- Eski Hükümlü Belgesi fotokopisi (Cumhuriyet Savcılığından alınacak)

ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ OKUL BÖLÜMLERİ