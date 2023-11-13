Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 27 kasım 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Kasım 2023 00:35, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 01:36
Yazdır
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

3. Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 85 (veya muadili) puan almış olmak.

İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, İlan numarasını, Kadro Ünvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (En az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

4. Öğrenim Belgeleri: Tercihen tüm belgelerin e-Devletten alınmış, kare kodlu olması beklenmektedir. Eğer e-Devletten alınamıyorsa noter onaylı olarak: Lisans Mezuniyet Belgesi/Lisans Diploması ve Lisans Transkript Belgesi, Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi /Tezli Yüksek Lisans diploması ve Yüksek Lisans Transkript Belgesi, varsa Doktora Mezuniyet Belgesi/Doktora Diploması ve Doktora Transkript Belgesi. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin noterden onaylanmış olması ve denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir. Nihai değerlendirme aşamasında Lisans Eğitimi ile ilgili GPA notu için esas alınır. Teslim edilen belgeler geri iade edilmeyecektir.

5. ALES belgesinin sistem barkodlu kopyası (ALES muafiyeti var ise daha önce çalıştığı kurumdan alınmış, "2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Mevzuatına göre Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır." kaşeli, onaylı yazısı.)

6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

7.Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. (Bakaya durumda olmamak).

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta yolu ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Diller Okulu https://sl.sabanciuniv.edu web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

11733/1-1

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 İşçi Alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 İşçi Alacak
Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 49 personel Alacak

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 49 personel Alacak
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak

Kastamonu Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak