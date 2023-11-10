Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Doktora derecesini Felsefe veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında felsefe, tarih veya ilahiyat alanında ilk 300'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; AHCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde, doçentlik ünvanını aldıktan sonra, varlık felsefesi, sanat ontolojisi veya sosyal ontoloji alanlarında yayını olmak.

b) Doktora derecesini Felsefe veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında felsefe, tarih veya ilahiyat alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; AHCI tarafından taranan dergilerde bilim tarihi ve felsefesi alanında yayını olmak.

c) Doktorasını Fizik alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Fizik alanında ilk 200'de yer alan üniversitelerden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde difüz optic görüntüleme, fotomanyetik görüntüleme ve fototermal terapi alanlarında yayını olmak.

d) Doktorasını Finans alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında iktisat, ekonometri veya finans alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan dergilerde davranışsal finans, yatırımcı ve yönetici eğilimleri veya emlak fiyatları konularında yayını olmak.

e) Doktora derecesini İktisat alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İktisat alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde uluslararası ticaret, uluslararası politik ekonomi veya ekonomik kalkınma konularında yayınları olmak.

f) Doktora derecesini Özel Eğitim alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim Bilimleri alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Doçent ünvanını özel eğitim alanında almış olmak ve SSCI veya Scopus tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde özel öğrenme güçlüğü alanında yayını olmak.

g) Doktora derecesini Eğitim Bilimleri veya alt dallarından birinde ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim Bilimleri alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Özel eğitim alanında çalışmaları olmak ve SSCI veya Scopus tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yaratıcı düşünme alanında yayını olmak.

h) Doktora derecesini İngiliz Dili Eğitimi alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim Bilimleri alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Derlem dilbilim alanında çalışmaları olmak ve SSCI veya Scopus tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yabancı dil öğretmeni eğitimi alanında yayını olmak.

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a) Doktora derecesini Felsefe veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında felsefe, tarih veya ilahiyat alanında ilk 300'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; AHCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde, doçentlik ünvanını aldıktan sonra, varlık felsefesi, sanat ontolojisi veya sosyal ontoloji alanlarında yayını olmak.

b) Doktora derecesini Felsefe veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında felsefe, tarih veya ilahiyat alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; AHCI tarafından taranan dergilerde bilim tarihi ve felsefesi alanında yayını olmak.

c) Doktorasını Fizik alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Fizik alanında ilk 200'de yer alan üniversitelerden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde difüz optic görüntüleme, fotomanyetik görüntüleme ve fototermal terapi alanlarında yayını olmak.

d) Doktorasını Finans alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında iktisat, ekonometri veya finans alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan dergilerde davranışsal finans, yatırımcı ve yönetici eğilimleri veya emlak fiyatları konularında yayını olmak.

e) Doktora derecesini İktisat alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İktisat alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde uluslararası ticaret, uluslararası politik ekonomi veya ekonomik kalkınma konularında yayınları olmak.

f) Doktora derecesini Özel Eğitim alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim Bilimleri alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Doçent ünvanını özel eğitim alanında almış olmak ve SSCI veya Scopus tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde özel öğrenme güçlüğü alanında yayını olmak.

g) Doktora derecesini Eğitim Bilimleri veya alt dallarından birinde ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim Bilimleri alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Özel eğitim alanında çalışmaları olmak ve SSCI veya Scopus tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yaratıcı düşünme alanında yayını olmak.

h) Doktora derecesini İngiliz Dili Eğitimi alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim Bilimleri alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Derlem dilbilim alanında çalışmaları olmak ve SSCI veya Scopus tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yabancı dil öğretmeni eğitimi alanında yayını olmak.

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