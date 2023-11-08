Türk Standartları Enstitüsü inceleme elemanı alacak

Türk Standartları Enstitüsü

TSE İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca "Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği" kapsamında yürütülen Akkuyu NGS Sahasında verilmekte olan Nükleer Yapı Denetimi Hizmeti özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme elemanı çalıştırılacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI:

Genel Şartlar:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak

2) Güvenlik soruşturması olumlu olmak

3) Askerlikle ilgisi bulunmamak

4) Yurt içinde ve dışında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel durumu bulunmamak

5) Ekip çalışmasına yatkın olmak

6) Etkili yazılı-sözlü Türkçe iletişim bilgisine sahip olmak ve iletişim becerisi kuvvetli olmak

7) Denetim konusunda tecrübe sahibi olmak

8) İyi derece raporlama yeteneğine sahip olmak

9) MS Office programlarına hakim olmak

10) Şantiyeye uygun sağlık şartları bulunmak

11) Tercihen ISO 9001:2015 eğitim sertifikasına sahip olmak

12) İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek, tercihen Rusça bilmek

13) Nükleer kod ve standartlara aşinalık

14) Nükleer güvenlik ve güvenlik kültürü ile ilgili bilgiye, tercihen sertifikaya sahip olmak

Özel Şartlar:

2-BAŞVURU ŞEKLİ

Yukarıda belirtilen yetkinlikleri karşılayan adaylar, başvurularını 23 Ekim-17 Kasım 2023 tarihleri arasında, http://aday.tse.org.tr adresi üzerinden pdf formatında detaylı özgeçmiş ve yetkinliklerine ilişkin kanıt dokümanları da ekleyerek başvuru yapabileceklerdir. Adaylar özgeçmişini oluşturduktan sonra "Başvurularım" bölümünden "Başvuru Yap" sekmesini seçerek aşağıda gösterildiği gibi başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

17 Kasım 2023 tarihine kadar yapılan başvurular, Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığımız tarafından incelenecek olup, kriter ve yetkinlikleri sağlayan adaylar, TSE İnceleme Elemanı Havuzuna dahil edileceklerdir. Havuza dahil edilen adaylar, Türk Standardları Enstitüsünde İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Komisyon tarafından değerlendirilerek göreve başlatılması uygun görülenlere gerekli tebligat işlemleri yapılacaktır.

4-DETAYLI BİLGİ İÇİN

İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Metalürji ve Malzeme Mühendisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisi adayları; [email protected] e-posta adresinden, ayrıca aşağıda verilen telefon numarasından da bilgi alabileceklerdir.

TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No:1 (Ostim Stadyumu Arkası)

Ostim / Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0 (312) 592 51 80