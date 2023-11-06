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Türkiye Şeker Fabrikası 115 işçi alacak

Türkiye Şeker Fabrikası 115 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Kasım 2023.

Kaynak : kamuilan
İlan Giriş : 06 Kasım 2023 10:40, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 10:43
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Türkiye Şeker Fabrikası 115 işçi alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 115 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

4857 SAYILI KANUNUNA TABİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
HAKKINDA DUYURU

Şirketimizdeki Şeker Fabrikaları, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 115 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 06.11.2023 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

İlanen duyurulur.

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