Bitlis Eren Üniversitesi 1 İç Denetçi Alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemiz 1 (bir) adet 3. derece iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla "İç Denetçi" alımı yapılacaktır.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak. (Atandığı ilk idarede geçerlidir. ibaresi bulunan sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

III- BAŞVURU TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ : 06.11.2023 (Mesai Başlangıcı)

SON BAŞVURU TARİHİ : 20.11.2023 (Mesai Bitimi)

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların; Kamu İç Denetçi Sertifikası

1- Puanının %50' si

2- Yabancı Dil Sınav Puanının %30' nun

3- Lisans Mezuniyet Notunun (100' lük sisteme göre) %20' sinin

sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi son başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz kurumsal web sayfası (www.beu.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaya ait "Kamu İç Denetçi Sertifikası" kullanım durumları, Kamu İç Denetim Koordinasyon Kurulundan teyit edilecektir. Halen kamu kurum ve kuruşlarında görev yapanların muvafakat işlemleri tamamlandıktan sonra atama işlemi yapılacaktır. Atama işlemi herhangi bir nedenle yapılamayan asıl adayın yerine yedek listeden sırasıyla atama işlemi tesis edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi.

2- Nüfus kimlik fotokopisi.

3- Özgeçmiş.

4- Mezuniyet belgesi ve Transkript belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

6- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

7- 2 adet fotoğraf.

8- Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP).

9- Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı)

10- Yabancı Dil Belgesi (barkodlu)

Adres : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

İrtibat : (434) 222 00 00

Dahili : 1502-1504

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