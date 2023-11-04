Ana sayfa4/B İlanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 19 sözleşmeli personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 19 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Kasım 2023 00:29, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 00:32
Yazdır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 19 sözleşmeli personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 19 (on dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Adaylar başvurularını 04.11.2023 - 19.11.2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

11357/1-1

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 19 sözleşmeli personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 19 sözleşmeli personel alacak
OECD daimi temsilciliğine 1 sözleşmeli sekreter alınacak

OECD daimi temsilciliğine 1 sözleşmeli sekreter alınacak
Frankfurt Başkonsolosluğuna 2 sözleşmeli sekreter alınacak

Frankfurt Başkonsolosluğuna 2 sözleşmeli sekreter alınacak
İstanbul Fatih Belediyesi 2 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 2 memur alacak