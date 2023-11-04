Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 19 sözleşmeli personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 19 (on dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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Adaylar başvurularını 04.11.2023 - 19.11.2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

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