Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Doktorasını Matematik alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Matematik alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; cebirsel geometri; Lie grupları, Lie cebirleri, afin Lie cebirleri ve temsilleri konularında SCIE tarafından taranan dergilerde yayını olmak.

b) Doktorasını Matematik alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Matematik alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; teorik nümerik analiz, integral denklemler ve saçılım teorisi konularında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

c) Doktorasını Matematik alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Matematik alanında ilk 300'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Fonksiyon cisimleri, sonlu cisimler üzerinde tanımlı eğriler ve rasyonel noktaları, Drinfeld modülleri konularında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

d) Doktorasını Sosyoloji alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Sosyoloji alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; göç ve mekan sosyolojisi alanında SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

e) Doktorasını Fizik alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Fizik alanında ilk 200'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; nanofotonik ve nanoplazmonik alanlarında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

f) Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İnşaat Mühendisliği alanında ilk 200'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; trafik akım modellemesi, otonom ve bağlı otonom araçlar, gerçek zamanlı trafik kontrolü, ışıksız kavşaklar konularında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

g) Doktorasını Bilgisayar Bilimleri/Mühendisliği veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında doktora alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; biyoenformatik ve doğal dil işlemesi alanlarında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

h) Doktorasını Hukuk alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Hukuk alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Medeni hukuk alanında SSCI tarafından taranan dergilerde yayını olmak.

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