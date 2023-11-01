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Sağlık Bakanlığı 216 Engelli İşçi Alacak

Sağlık Bakanlığı 216 Engelli İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 6 kasım 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 01 Kasım 2023 00:44, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 00:47
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Sağlık Bakanlığı 216 Engelli İşçi Alacak

Sağlık Bakanlığından:

216 ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 01.11.2023 - 06.11.2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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