Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

A. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, İstanbul'da istihdam edilmek üzere 20 (yirmi) Sigortacılık Uzman Yardımcısı ünvanında meslek personeli alınacaktır.

2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

3) Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday çağrılacaktır.

B. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

3) ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılmış olan KPSS Lisans sınavına girmiş olmak ve başvurulacak alanlar için aşağıda belirtilen mezun olunması gereken lisans programları, KPSS puan türleri ve KPSS taban puanı şartlarını taşımak.

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C. SINAV BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

1) Sınav başvuruları 06 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir.

2) Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

3) Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecektir.

Ç. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yapılan başvurularda aranılan şartları taşıyan adayların puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olanlar yazılı sınava kabul edilir.

2) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.

3) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

D. SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Giriş sınavının yazılı aşaması, 16 Aralık 2023 Cumartesi günü İstanbul'da yapılacaktır.

2) Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yeri sınavdan en az 15 gün önce Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3) Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir.

E. YAZILI SINAV AŞAMASI

1) Giriş sınavının yazılı aşaması "Klasik Usulde" yapılacaktır. Ünvan bazında alan ve yazılı sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

Ünvan

Sınav Tarihi

Yazılı Sınav Konuları

Sigortacılık

Uzman Yardımcısı (Aktüerya Alanı)

16.12.2023

Cumartesi

a)Genel Ekonomi ve Genel Finans Bilgisi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları, Getiri ve Risk, Nakit Akış Analizi ve Yatırım Planlaması, Finansal Araçların Yapıları ve İşlevleri, Bono ve Tahvillerin Değerlemesi,

b)Genel Matematik ve Doğrusal Cebir: Fonksiyonlar, Limit, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları, Diziler, Seriler ve Yakınsaklık Testleri, Doğrusal Cebir, c)Olasılık Hesaplamaları ve İstatistik: Olasılık Teorisi, Bayes Teoremi, Olasılık Dağılımları, Verilerin Özetlenmesi, Konum ve Değişim Ölçüleri, Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Tahmin Yöntemleri, Hipotez Testleri ve Varyans Analizi (ANOVA), Doğrusal Regresyon,

Sigortacılık

Uzman Yardımcısı (Bilişim Alanı)

16.12.2023

Cumartesi

a)Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b)Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c)Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri, ç)Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

2) Yazılı sınav 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için sınav puanının en az 70 puan olması gerekmektedir.

3) Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

4) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

5) Yazılı sınav sonuçları Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacaktır. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerine Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F. SÖZLÜ SINAV AŞAMASI

1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

3) Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk. gov.tr) duyuru yoluyla yapılacaktır. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerine Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

G. DEĞERLENDİRME

1) Giriş Sınavı başarı puanı; sınav komisyonunca giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle tespit edilir.

2) Sınavda başarılı olanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenecektir.

3) Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenecektir.

4) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

5) Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.

6) Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

7) Giriş sınavı sonucuna ilişkin Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk. gov.tr) duyuru yapılacaktır. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerine Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir. Başarılı olan adaylara, sınav sonuçları yazılı olarak da bildirilecektir.

Ğ. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, Kuruma iletilecek şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir.

2) İtirazın Kuruma ulaşmasını takip eden on iş günü içinde giriş sınav komisyonu tarafından ilgili itiraz değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

H. DİĞER HUSUSLAR

1) Giriş sınavının yazılı aşamasına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı), Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

2) Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

3) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Adres : Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Palladium Tower Kat:34 Ataşehir/İSTANBUL (www.seddk.gov.tr/)

İLETİŞİM : (0216) 655 69 00

([email protected])

İlan olunur.

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