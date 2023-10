Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve "Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim (iyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yöncrgcsi"nc göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalanılın nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr wcb sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alman diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön İnceleme Komisyonu" tarafindan incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşullan taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adaylann koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

6. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir İanesine başvuru yapabilirler.

8. Üniversitemiz irtibat numaraları; 0 272 218 12 31

Adres :A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

> Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılaeak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

2. İSTENEN EVRAKLAR

1- Dilekçe (www.aku.cdu.tr internet adresinde DUYURULAR bölümünde yer alan dilekçe örneği doldurulacaktır. Dilekçesiz yapılan başvurular ile imzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.)

2- ALES Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında ALES'ten muaf olan kadrolar için zorunlu değildir, sonuç belgesi sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.) "Kontrol Kodu / Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

3- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında yabancı dilden muaf olan kadrolar için zorunlu değildir.) ÖSYM ve YÖKDİL belgelerinde "Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen geçerlilik süresince geçerlidir.

4- Mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) e-Devlet çıktısı veya noter onaylı örneği. Noter dışında onaylanan belgeler, fotokopi belgeler veya noter onayının renkli fotokopileri kabul edilmeyecektir. E-Devlet çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması zorunludur.

5- Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Eğer e-Devlet sisteminden mezun belgenizi alabiliyorsanız ve belgede not ortalaması varsa transkript belgesi gönderilmesine gerek yoktur. Transkript ile e-Devlet Mezuniyet belgelerindeki not ortalamalarındaki farklılıklarda e-Devlet not ortalaması dikkate alınacaktır.)

6- Öğrenci Belgelerinin e-Devlel çıktısı veya. aslı. (Lisansüstü eğilim şartı olan kadrolar içindir, E-Devlel çıktısının barkodlu veya kare kodla olması zorunludur.) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGELERİNDE TEZLİ İFADESİ MUTLAKA YER ALMALIDIR. Öğrenci belgelerinde "tezli" ifadesi yer almıyorsa kayıtlı olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına dair bir belge alınmalıdır. Öğrenci belgeleri güncel (son 1 ay içerisinde alınmış) olmalıdır.

7- Alanında tecrübeli olduğuna ve sertifikaya ilişkin belge ( I ccriibc/Deneyim Sertifika şartı olan kadrolar içindir.) Tecrübe ve sertifika belgeleri fotokopi olarak gönderilebilir. Kazanılması durumunda aslı veya noter onaylı örneği istenecektir, (Tecrübe belgelerinde göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri, hangi unvanda görev yapıldığı, halen göreve devam ediliyorsa bu durumun belirtilmesi gerekmektedir, Ayrıca tüm tecrübe belgeleri kamu kıınımlarındaıı almıyorsa mühürlü, özel sektörden almıyorsa kaşeli, e-dcvlettcn almıyorsa barkodlu olmalıdır. SGK'dan alman Hizmet Dökümü belgeleri mutlaka barkodlu olmalı ve belgede meslek kodu yer almalıdır, aksi takdirde geçerli değildir.)

8- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK'tcn alınan denklik belgesi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Denklik belgesi ya e-Dcvlet üzerinden alınmış olmalı ya da noter onaylı olmalıdır.) Tıanskript belgelerinin noter onaylı çevirisi gönderilmeli ve belgelerde mutlaka genci not ortalama sının 100 lük sistem karşılığı yer almalıdır. Genel not ortalaması hesaplamalarda kullanılacağı için 100 lük sistem karşılığı olmayan tıanskript belgeleri dikkate alınmayacaktır. Ayrıca beyan edilen öğrenci belgelerinin de noter onaylı çevirisi sunulmalı ve yüksek lisans öğrenci belgelerinde tezli ifadesi yer almalıdır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

I- İlan özel şartında belirtilen mezuniyet veya öğrencilik alanı e-devlet belgenizde açıkça belirtilmemişse (örneğin Tasavvuf anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyorsunuz/yaptınız ama e-devlet belgenizde Temel İslam Bilimleri olarak belirtiliyorsa veya Halı Kilim anasanat dalında lisans eğitimini bitirdiniz, ama lielgeniz.de Gelenekse] El Sanatları yazıyorsa vb.) bu durumları enstitüden veya fakülteden alacağınız bir yaz.ı ile belgelendirmeniz gerekmekledir. Bu belge E-devlet belgesi ile birlikle sunulduğunda fotokopisi yelerlidir. Aksi durumda belgenin aslını ibraz etmeniz gerekmekledir. (Bu bilgiler diplomanızda yer alıyorsa diploma fotokopisini e-devlel çıktısı ile birlikle gönderebilirsiniz.)

2- COVTD-19 pandemisi nedeniyle veya Lisansüstü Eğilim ve Öğretim Yönelmeliğibıin 35. maddesinin ek 8. fıkrası "Yükseköğretim kurumlan tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğilim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, alet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." hükmünden faydalandıysanız, bu hakkı kullandığınızı belgeleyen enstitü yönetim kurulu kararı ile yazılarını başvuru evraklarınız ile göndermeniz gerekmektedir.

3- Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğilimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede lamamlayumaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan, ilişiği kesilen öğrenciler anıştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar,

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla oluz, beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. (Araştırma görevlisi kadrolarına 1 Ocak 1988 tarih ve sonraki doğumlular başvuru yapabilirler.)

3. BAŞVURU DETAYLARI VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Evrak Kayıt Birimi A.bl.S. Kampusu Erenler, Merkez i AEY0NKARA11İSAR

Başvuru Tipi: Şalisen veya Posta Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.aku.cdu.tr

Evrak Kayıt Birimi Tel: 0272 218 11 30 Personel Daire Başkanlığı Tel: 0272 218 12 30

SINAV TAKVİMİ: İlan Resmi Gazete'dc yayınlandığında Üniversitemiz wcb sayfasında ( www.aku.cdu.tr ) açıklanacaktır.

4. GENEL AÇIKLAMALAR

I. Bu ilana başvuran adaylar; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerini ve bu ilanda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.

2. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir ianesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı çeviri tablosu kullanılarak hesaplanır. Genel not ortalamasının hem 4 lük hem de 100 lük sistemde verildiği Lranskripl belgelerinde alınan derslerin geçme notunun nasıl hesaplandığına bakılarak, herhangi bir ders için geçme notu HARF NOTU (BB gibi) şeklindeyse, transkriptteki 4 lük sisteme göre belirlenen genci not ortalaması geçerli olur ve bu 4' lük sistemdeki not YÖK çeviri tablosuna göre 100 lük sisteme çevrilir, Eğer herhangi bir ders için geçme notu 100 lük sistemde ise, transkriptteki 100 lük sisteme göre belirlenen genci not ortalaması geçerli olur.

5- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakla olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

6- İslenilen evrakltırın eksiksiz teslim edilmesi adayın sorumluluğundadır.

7- Posta veya kargo gecikmelerinden vc eksik evrak gönderiminden üniversitemiz sorumlu değildir.

11079/2/1-1