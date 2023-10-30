Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 Engelli İşçi Alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ (ENGELLİ) ALIM İLANI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde "Sürekli İşçi (Engelli)" alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden (www.iskur.gov.tr) online olarak yapmaları gerekmektedir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

B) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak, (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak),

- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

- Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

- İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

- 2020 veya 2022 EKPSS'ye girmiş olmak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Başvuru yapacak adayın kadronun gerektirdiği görevleri yerine getirebilecek durumda olması gerekmektedir,

- Adayların yukarıda ilanın 1. sırasında belirtilen kadro için Gelendost ilçesinde, 2. sırada belirtilen kadro için Isparta il merkezinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

- Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki ünvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

- Yazılı veya sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

- Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

- Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.

- Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğince işlem tesis edilir.

C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 30 Ekim 2023 - 03 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Isparta İl Müdürlüğü internet sitesinden online olarak başvuru yapabilirler. Üniversitemize yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ç) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılamayacaktır.

D) ATANACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

İŞKUR tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bildirilen adaylardan, ilanda belirtilen niteliklere ilişkin belgeler istenilerek şartları taşıyan adaylar yazılı veya sözlü sınava çağrılarak yazılı veya sözlü sınav yapılacaktır. Şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Yazılı veya sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Yazılı veya sözlü sınavda başarılı olamayan adaylar atanmaya hak kazanamazlar.

Belge teslimi, sınav günü, tarihi ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar kurumumuz internet adresinde (www.isparta.edu.tr) adaylara duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylar kurumumuz internet adresinde (www.isparta.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

E) GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Belgeleri teslim eden adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması/arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek sırasına göre atama yapılacaktır.

11036/1-1