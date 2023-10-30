TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 114 İşçi Alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacaktır.

13 kaynakçı (oksijen ve elektrik) işgücü talebimiz KPSS şartı aranarak, 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine iş gücü taleplerimiz ise KPSS şartı aranmaksızın 30.10.2023 tarihinde ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR'da 30.10.2023-03.11.2023 tarihleri arasında yayımlanacaktır.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir

MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI (MAKİNE BAKIMCISI) SANAT KOLUNDA İŞE ALINACAK İŞÇİLER İLAN EDİLİRKEN "GENEL HUSUSLAR VE ÖZEL ŞARTLAR" BÖLÜMÜNDE YAYINLANACAK HUSUSLAR

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, uygulama ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;

- Belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,

- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması,

- İlan tarihi itibariyle; 7233.43 Makine Bakımcı, 7233.42 Makine Bakım Yardımcı Elemanı, 7233.01 Makine Bakım Ustası, 3115.25 İş Makineleri Teknisyeni, 3115.37 Raylı Sistemler Makine Teknisyeni, 3115.40 Raylı Sistemler Makine Teknikeri, 3115.74 Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı, 7233.18 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, 7233.19 Mekaniker-Lokomotif, 7233.25 Mekaniker-Vagon, 7233.39 Hidrolik Pnömatikçi, 7233.45 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı, 3115.13 Makine Teknikeri, 3115.19 Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni, 3115.25 İş Makineleri Teknisyeni meslek kodlarında en az 5 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi gerekmektedir.

2- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adayların, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için noter huzurda kura çekimi öncesi aşağıda istenen belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 13.11.2023 - 01.12.2023 tarihler arasında şahsen teslim edecektir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

3- Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmadığından evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda uygulama ve sözlü sınavına katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 07.12.2023 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

4- Adayların uygulama ve sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

5- Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 5 puan, yazılı iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 35 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

6- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

7- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

9- İşe başlayan makine bakımcısı 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

10- İşe başlayan makine bakımcısının deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.

11- İşe başlayan makine bakımcı atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.

12- İşe başlayan makine bakımcı vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

13- Makine bakımcı olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının % si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

5- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

7- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

2- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

. "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır" veya "Makine Bakımcı olarak çalışır" kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK) SANAT KOLUNDA İŞE ALINACAK İŞÇİLER İLAN EDİLİRKEN "GENEL HUSUSLAR VE ÖZEL ŞARTLAR" BÖLÜMÜNDE YAYINLANACAK HUSUSLAR

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, uygulama ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;

- Belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,

- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması,

- İlan tarihi itibariyle; 7212.07 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), 7212.38 Çelik Kaynakçısı, 7212.02 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı, 7212.06 Oksi-Gaz Kaynakçısı 7212.08 Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı, 7212.31 Ark Kaynakçısı, 7212.39 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası, 7212.40 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi, 7212.32 Otomotiv Kaynakçısı, 7212.37 Otomotiv Kaynak İşçisi, 7214.06 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi, 7214.25 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası, 3112.23 Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni, 7212.18 Boru Kaynakçısı, 7212.43 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı), 7213.03 Karoserci, 3115.17 Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni, 3119.08 Kaynak Teknikeri, 3119.09 Metal İşleri Teknikeri 7213.19 Tanker İmalat Ustası, 7213.20 Damperli Kasa İmal Ustası, meslek kodlarında en az 5 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgeleyerek, TS EN ISO 9606-1 (Çelik Kaynakçı) Standardına uygun sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

2- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adayların; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evrakları kontrol edilerek teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

3- Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların uygulama ve sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

4- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 5 puan, yazılı iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 35 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

5- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

6- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

7- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

8- İşe başlayan kaynakçı 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

9- İşe başlayan kaynakçının deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.

10- İşe başlayan kaynakçı atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.

11- İşe başlayan kaynakçı vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

12- Kaynakçı olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının % si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

5- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

7- TS EN ISO 9606-1 (Çelik Kaynakçı) Standardına uygun sertifika

8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

2- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

. "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır" veya "Kaynakçı olarak çalışır" kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

MAKİNE TEKNİSYENİ - MOTOR VE MAKİNE (MOTOR TAMİRCİSİ) SANAT KOLUNDA İŞE ALINACAK İŞÇİLER İLAN EDİLİRKEN "GENEL HUSUSLAR VE ÖZEL ŞARTLAR" BÖLÜMÜNDE YAYINLANACAK HUSUSLAR

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, uygulama ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;

- Belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,

- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması,

- İlan tarihi itibariyle; 3115.07 Makine Teknisyeni-Motor ve Makine, 3115.21 Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni, 7233.08 Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi), 7233.46 İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı, 2360.09 Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı), 7231.06 Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı, 7231.19 Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt), 7231.23 Motor Yenileştirmeci kodlarında en az 5 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi gerekmektedir.

2- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adayların, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için noter huzurda kura çekimi öncesi aşağıda istenen belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 13.11.2023 - 01.12.2023 tarihler arasında şahsen teslim edecektir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

3- Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmadığından evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda uygulama ve sözlü sınavına katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 07.12.2023 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

4- Adayların uygulama ve sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

5- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 5 puan, yazılı iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 35 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

6- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

7- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

9- İşe başlayan motor tamircisi 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

10- İşe başlayan motor tamircisinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.

11- İşe başlayan motor tamircisi atandıkları işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.

12- İşe başlayan motor tamircisi vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

13- Motor tamircisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının % si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

5- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

7- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

2- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

. "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır" veya "Motor tamircisi olarak çalışır" kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.