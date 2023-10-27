Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal kalkınma uzmanı alacak

PROJE UYGULAMA BİRİMİNE SOSYAL KALKINMA UZMANI ALIM İLANI BİREYSEL DANIŞMAN İÇİN İLGİ BEYANI TALEBİ

Türkiye Cumhuriyeti

Demiryolu Lojistiğini İyileştirme Projesi (RLIP)

Kredi No. 9145-TR

Görev Başlığı : Proje Uygulama Birimine Sosyal Kalkınma Uzmanı Alımı

Referans No : AYGM-PUB-2020-WB 09

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (MoTI), Dünya Bankası'ndan Demiryolu Lojistik İyileştirme Projesi'nin maliyeti için finansman almıştır ve gelirin bir kısmını danışmanlık hizmetleri için kullanmayı planlamaktadır.

Görev için ayrıntılı Görev Tanımı şu adreste bulunabilir:

https://aygm.uab.gov.tr/ihaleler

MoTI'nin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (DGII) şimdi uygun bireysel danışmanları ("Danışmanlar") Hizmetleri sağlama konusundaki ilgilerini belirtmeye davet ediyor. İlgilenen Danışmanlar, Hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli niteliklere ve ilgili deneyime sahip olduklarını gösteren bilgileri sağlamalıdır.

İlgilenen Danışmanların dikkati, Dünya Bankası'nın çıkar çatışması politikasını ortaya koyan Dünya Bankası'nın "IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri"nin (Temmuz 2016, Kasım 2017 ve Ağustos 2018'de revize edilmiştir) ("Satın Alma Düzenlemeleri") 3.14, 3.16 ve 3.17 paragraflarına çekilmektedir. (http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf).

Danışmanlar, Satın Alma Yönetmeliğinde belirtilen Bireysel Danışmanlar için Onaylanmış Seçim Yöntemlerine uygun olarak seçilecektir. Sözleşme, MoTI Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile müşavir arasında imzalanacaktır.

İngilizce ilgi beyanları (CV'ler) bir sayfalık başvuru mektubu ile birlikte, konu satırında başvurulan pozisyon için unvan ve referans kodu belirtilerek şahsen veya e-posta ile aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Son başvuru tarihi 14 Kasım 2023; 17:00 (Türkiye saatiyle).

Ayrıntılı bilgi iş günlerinde 09:00 - 17:00 (Türkiye saatiyle) saatleri arasında aşağıdaki adres/iletişim bilgilerinden alınabilir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı

Serkan Uçar - Daire Başkanı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, Emek

06500, Ankara, TÜRKİYE

Tel: +90 312 203 17 05

E-posta: [email protected]

10918/2/1-1